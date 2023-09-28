خبطه وهرب.. حبس سائق صدم مواطنا بالسلام

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس سائق، ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتسبب في وفاة شخص بعد صدمه على الطريق الدائري.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.



وكان قد ضبط رجال مديرية أمن القاهرة سائقا لاصطدامه بآخر مما أدى لوفاته بعد مصادمة أعلى الطريق الدائري .

تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى بالطريق الدائرى اتجاه المرج بدائرة القسم.

بالانتقال تبين أنه حال قيام المتوفى "مقيم بمحافظة الشرقية" بعبور الطريق محل البلاغ ، اصطدمت به سيارة " نقل" محدثةً إصابته بأماكن متفرقة بالجسم وتوفى أثناء إسعافه.



بالفحص أمكن تحديد السيارة المتسببة فى ارتكاب الواقعة وقائدها سائق مقيم بمحافظة الشرقية له معلومات جنائية ، وأنه وراء إرتكاب الواقعة ، أمكن ضبطه وبحوزته السيارة ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.