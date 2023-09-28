أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

أحال المستشار محمد حجازى محامي عام أول القاهرة الجديدة الكلية عامل إلى محكمة الجنابات لاتهامه بمواقعة طفلة بدون رضاها وملامسة مواطن عفتها وتحسس جسدها فى القاهرة الجديدة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم يعمل بشقة مجاورة لشقة الضحية وعندما رأى والداها غادرا المنزل قام بالطرق على البابا مدعيا أنه صديق والدها ففتحت له الصغيرة فتعدي علي عرض المجني عليها الطفلة بالقوة بأن إستغل حداثة سنها و قلة حيلتها فساقها عنوة داخل مسكنها مهددا إياها بعدم الإستغاثة فتمكن منها وحسر عنها ملابسها كاشفا مواطن عفتها مقبلاً إياها ثم داعبها بمنطقتها الحساسة حتى أشبع شهواته الشيطانية وأمنى علي جسدها