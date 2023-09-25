حكاية فتاة البدرشين.. دخل عليها بيتها وهددها في الأوضة|تفاصيل صادمة

واقعة مأساوية في الجيزة وبالتحديد بمدينة البدرشين، ارتكبها عاملا بحق صغيرة لم تتجاوز بعد 17 عاما من العمر، حيث اقتحم منزلها في البدرشين جنوب الجيزة، وقام بالإعتداء على الفتاة بدون رضاها مستغلا تغيب أسرتها عن المسكن مما نتج عنه حملها في سفاح.

القصة الكاملة لـ فتاة البدرشين

تفاصيل واقعة فتاة البدرشين، شهدتها محافظة الجيزة وبالتحديد في إحدى منازل الجنوب بغضون عام 2022، حيث خطط المتهم للإعتداء على الفتاة القاصر، وانغمس في طريق الشيطان، وراح وراء شهوته وتناسى تماما كل المعايير الإنسانية، حتى حملت الفتاة في سفاح.

تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، كشفت تفاصيل مثيرة في الواقعة، حيث تبين من التحقيقات التي أجرتها نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن المتهم يدعى ف ح وبالغ من العمر 29 عاما، قام باقتحام منزل الصغيرة ع ب التي لم تكمل بعد عامها الـ 17، وأشهر آلة حادة في وجهها مهددا اياها بها.

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التحقيقات تكشف جريمة فتاة البدرشين

وتبين من تحقيقات نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن المتهم بث الرعب في نفس فتاة البدرشين، وتمكن من تهديدها باستخدام آلة حادة من اصطحابها إلى إحدى الغرف، ثم شل حركتها ليمنع مقاومتها، وداخل الغرف قام بحسر ملابسها عنها ثم اعتدى عليها اعتداء كامل وتركها وفر هاربا من مسرح الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من مركز شرطة البدرشين، تضمن إتهام أسرة الفتاة لـ عامل بالغ من العمر 29 عاما باقتحام منزلها والاعتداء عليها تحت التهديد بدون رضاها، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة مديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة تفصيليا.

السجن 7 سنوات للمتهم بواقعة فتاة البدرشين

وباشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات مع المتهم، على ذمة القضية رقم 15276 لسنة 2022 والمقيدة برقم 4255 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، وأمرت حينها بحبس المتهم وعرض الفتاة على الطب الشرعي وعقب انتهاء التحقيقات قررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته بالتعدي على صغيرة بدائرة مركز البدرشين جنوب الجيزة.

وتضمن أمر إحالة المتهم الذي اعدته نيابة جنوب الجيزة الكلية، قيام المتهم ف ح 29 عاما، بمواقعة الصغيرة ع ب التي لم تتجاوز 17 عاما، بأن اقتحم منزلها واشهر عليها آلة حادة فبث الرعب في نفسها وتمكن من شل حركتها ثم اصطحبها إلى غرفة بمسكنها وقام بالاعتداء عليها مما أسفر عنه حملها سفاح.

ونظرت محكمة جنايات الجيزة محاكمة المتهم، وعاقبته بالسجن 7 سنوات عما أسند إليه من إتهام الإعتداء على فتاة البدرشين.