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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هنادي قوادة المريوطية.. فتاة: كانت بتديني 500 جنيه ولما ترضى عني 1000

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

فتاة انغرست في طريق المتعة الحرام وراء سيدة تدعى هنادي قوادة شهيرة ومحترفة في الأعمال المنافية للآداب، كانت تحضر الزبائن من راغبي المتعة الحرام لإقامة علاقات محرمة مع الفتيات مقابل مبالغ مادية متفاوتة، حيث كانت تتقاضي من راغبي المتعة 3 آلاف جنيها وتعطي منهم للفتاة 500 جنيها وفي حالة رضاها عن الفتاة كانت تعطي لها 1000 جنيه.

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فتاة تروى قصتها مع المتعة الحرام

فتاة فضحت جريمة هنادي قوادة بولاق، التي تعرفت عليها وقامت بدفعها إلى طريق العلاقات غير الشرعية، فقد كانت تحضر لها الزبائن من راغبي المتعة الحرام وتحضر الفتيات إلى منزلها في المريوطية بمنطقة فيصل لتجهيزهم لراغبي المتعة الحرام بنطاق محافظة الجيزة، فكانت تضع لهم المكياج ثم ترسلهم إلى الزبائن.

وقالت الفتاة ضحية هنادي قوادة المتعة الحرام، في أقوالها أمام النيابة العامة، أنا والدي ووالدتي انفصلوا  وأنا عيلة صغيرة، تقريبا كان عمري ساعتها 5 سنين، وحاليا أنا عايشة مع أبويا، وطبعا هو فاكرني شغالة في محل ومايعرفش حاجة عن أني بمارس علاقات محرمة مع الرجال مقابل أني أخد فلوس.

وشرحت الفتاة ضحية قوادة المريوطية، اتعرفت على هنادي وكانت بتتصل بيا أروح لها بيتها في المريوطية وتحطلي ميك آب وبعد ما تراجع شكلي وملابسي تبعتني أروح للزبائن بتاعتها، واللي أعرفه أن كان في بنت تانية بتروح معايا بيت هنادي وبعدين كل واحدة فينا تروح مكان غير التانية.

وتابعت الفتاة ضحية هنادي قوادة المريوطية، كانت بتاخد من الزبون 3 آلاف جنيه وتديني منهم 500 جنيه، ويوم ما ترضى عني كانت بتديني 1000 جنيه وتقولي أفرحي يابت وخدي دول، وانا كنت باخد منها الفلوس واستنى أنها تكلمني مرة تانية، وفضلت على الحال ده فترة كبيرة شغالة مع هنادي عشان 500 أو 1000 جنيه في الليلة.

المتعة الحرام.."هنادي هي اللي كانت بتجيب لنا الزبائن عشان نعمل معاهم علاقة محرمة مقابل فلوس كتير، وهي اللي كانت بتحاسبهم و بعد ما نخلص تدينا الفلوس"، تلك كانت بداية أقوال إحدى ضحايا هنادي قوادة المتعة الحرام في منطقة بولاق الدكرور فى الجيزة.

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