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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كنت عايز فلوس من غير ما أتعب.. اعترافات قواد أونلاين لتسفير السيدات

قواد - أرشيفية
قواد - أرشيفية

شاب من الغربية احترف أن يكون قوادا للسيدات، أطلق صفحة على منصات التواصل الاجتماعي، لتسهيل سفر السيدات راغبات العمل في ممارسة الحرام بالخارج، حيث سطر مخططا من أجل الكسب السريع من وراء الأعمال غير الشرعية، وخطط للتجارة في الحرام عن طريق إقناع السيدات راغبات السفر للعمل في الخارج وتسهيل سفرهم مع تحريضهم على ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل حصولهن على أموال وتربحه من وراء ذلك.

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القصة الكاملة لسقوط قواد الفيسبوك

قصة الشاب الذي احترف مهنة القواد، بدأت بمحافظة الغربية وبالتحديد في المحلة، حيث ظل الشاب يبحث عن عمل يدر أرباح سريعة له، حتى قام بإنشاء صفحة على منصة التواصل الإجتماعي، لاستدراج السيدات راغبات السفر والعمل في الخارج، مع تحريضهن على ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل حصوله على أموال من وراء ذلك، وظل يبحث عن السيدات في كل مكان لاستدراجهم إلى المخطط الخاص به.

مباحث الآداب بوزارة الداخلية رصدت منشورات عبر منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك، تعرض فرصا للسيدات للسفر إلى خارج البلاد مع تسهيلات لذلك السفر وعروضا للعمل في الأعمال المنافية للآداب في سبيل الحصول على مكاسب كبيرة وسريعة، وتبين أن إحدى الصفحات على الفيسبوك وراء الإعلان عن فرص العمل وسفر السيدات إلى الخارج لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

ونجحت مباحث الآداب ومباحث التوثيق في تحديد مكان المتهم - قواد الغربية - وكذلك هويته، وانطلقت مأمورية لضبط المتهم وتمكنت من اسقاطه بمحافظة الإسكندرية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة تفصيليا، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال المتهم - قواد الغربية - في إعترافاته أمام الأجهزة الأمنية عقب ضبطه، أنه كان يبحث عن مصدر يدر أرباح كبيرة بدون اللجوء إلى العمل أو بذل مجهود، ففكر في كل الأفكار حتى وجد أن طريق الشيطان هو الحل الوحيد، ثم قام بإنشاء صفحة على منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك لاستدراج السيدات راغبات السفر إلى الخارج والعمل في الأعمال المنافية للآداب، ظنا منه أنه لن يتم ضبطه عبر الإنترنت.

حيث كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شخص يدير صفحة لتسهيل سفر السيدات خارج البلاد، ويحرضهن على ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل تحصلهن على مبالغ مالية، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي، يقوم خلالها المسئول عن تلك الصفحة بالإعلان عن استعداده لتسهيل سفر السيدات خارج البلاد، وتحريضهن على ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل تحصلهن على مبالغ مالية.

وأمكن تحديد وضبط القائم على إدارة تلك الصفحة، "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية، حال تواجده بمحافظة الإسكندرية وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بهدف التربح المادي، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

قواد فيسبوك اعمال منافية أخبار الحوادث الغربية

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