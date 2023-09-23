بلاغ من شيرين عبد الوهاب بسبب حسابها على تويتر.. تفاصيل صادمة

قدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بلاغا في مكتب النائب العام ضد “م ا”، أدمن الصفحة الرسمية لها على “تويتر” و"فيس بوك" و"إنستجرام"؛ وذلك لاستخدامه الحساب للتحصل على أموال وأرباح عائدة من الصفحة الخاصة بالفنانة شيرين عبدالوهاب، دون الحصول على موافقة منها، أو إذنا كتابيا.

شيرين تقدم دعوى ضد أدمن صفحتها بتويتر

وحمل بلاغ الفنانة شيرين عبد الوهاب للنائب العام، الرقم 54407 لسنة 2023، حيث قالت فيه، أن الفنانة شيرين عبدالوهاب مطربة محبوبة للجميع واعمالها الفنية ذات طابع خاص وقدمت الكثير من الأغاني التي يتداولها الشعب المصري والوطن العربي في جميع مناسباته وتقوم بنشر اخبارها الفنية على الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و"تويتر" و"إنستجرام"، كنوع من أنواع الدعاية لأعمالها الفنية والحفلات الخاصة بها.

تفاصيل اتهام شيرين لأدمن حسابها على تويتر

وتتمثل وقائع البلاغ في أن الفنانة شيرين عبدالوهاب، وتمتلك الصفحة على تويتر باسمها، وداخل الصفحة، أكونت خاص بالأرباح، ويتم استخدام الأكونت من خلال شخص واحد فقط (الأدمن)، ولا يمكن تغييره إلا من خلاله، وهو “م ا” المشكو في حقه، ثم قام المذكور- بوصفه الأدمن لصفحة تويتر المملوكة للفنانة شيرين عبدالوهاب- بإنشاء أكونت بيزنس على الصفحة، وتفعيله على رقم حسابه البنكي الخاص به، وذلك دون موافقة أو إذن كتابي من صاحبة الصفحة- شيرين عبدالوهاب- ومن ثم فإن المشكو في حقه قد تحصل على جميع الأموال والأرباح العائدة من خلال المشاهدات لصفحة الشاكية.

بلاغ من شيرين ضد أدمن صفحتها: نصب وتبديد مال

وحيث أن المشكو في حقه على هذا النحو قام بتحويل الأموال والأرباح العائدة عن مشاهدة الصفحة المملوكة للفنانة شيرين عبدالوهاب والتي يديرها، حيث استغل الصفحة لصالحه، كونه مسئولا عن إدارتها، وأنشأ أكونت بيزنس، تمكن من خلاله تحويل تلك الأموال والأرباح لحسابه، إضرارًا بالشاكية، وحيث أن الفعل الذي اقترفه يعد قانونا مكونا لجريمتي النصب وخيانة الأمانة في ضوء ما جرى عليه نص المادة 1/336 من قانون العقوبات، واستقرت عليه أحكام محكمة النقض؛ فذلك كاف لإدانة المشكو في حقه بجريمتي النصب وتبديد مال الفنانة شيرين عبدالوهاب.