اعترافات صادمة لـ زوجة في المرج: ماشي مع واحدة وجايبلها شقة جديدة

أدلت المتهمة بإنهاء حياة زوجها في المرج بإعترافات تفصيلية ومثيرة، أمام نيابة حوادث شرق القاهرة، حيث أقرت أنها ارتكبت جريمتها بسبب خيانة زوجها لها، وقيامه بشراء شقة جديدة لعشيقته.

إعترافات مثيرة لـ زوجة في المرج

حيث اعترفت المتهمة بإنهاء حياة زوجها في المرج بجريمتها قائلة «علمت بأن زوجي على علاقة بـ سيدة أخرى، وأنه تربطه بها علاقة غير شرعية ويذهب إليها بين الحين والآخر، وبعد ذلك اكتشفت أنه قام بشراء شقة جديدة لعشيقته لمقابلتها فيها».

وتابعت زوجة المرج المتهمة أنها بعد علمها بأن زوجها قام بشراء شقة لعشيقته، قامت بالجلوس معه وواجهته بعلمها بأنه يخونها وعلى علاقة غير شرعية بسيدة أخرى، إلا أن الزوج قام بالإعتداء عليها بالضرب، فأمسكت بـ قطعة خشبية وقامت بضربه على رأسه.

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وكشفت المتهمة بإنهاء حياة زوجها في المرج، أنها عقب وفاة زوجها اتصلت بشقيقها وطلبت منه مساعدتها في التخلص من جثة زوجها إلا أنه رفض فقامت بنقل الجثة إلي مدخل العقار حيث اكتشفها الجيران وابلغوا الشرطة عنها.

ضبط المتهمة بإنهاء حياة زوجها في المرج

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، كشفت تفاصيل تعدي سيدة على زوجها في المرج، بسبب خلافات بينهما وتم ضبط الزوجة المتهمة، وإيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

حيث تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة مديرية أمن القاهرة، قيام الزوجة بإنهاء حياة زوجها بسبب خلافات زوجية بينهما، حيث علمت الزوجة بقيام زوجها بشراء شقة جديدة لسيدة على علاقة غير شرعية معها، وحينما واجهته قام بالإعتداء عليها فقامت بالإمساك بـ خشبة وضربه على رأسه.

وقرر النيابة العامة في القاهرة حبس الزوجة المتهم بإنهاء حياة زوجها في المرج، وصرحت بدفن جثمان الزوج عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والإستماع لأقوال شقيق الزوجة المتهمة.

ثم قرر قاضي المعارضات في القاهرة تجديد حبس الزوجة على ذمة التحقيقات التي تجري معها.