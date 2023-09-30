مسئول حملة جميلة إسماعيل: بدأنا في جمع التوكيلات

أعلن إسلام أبو ليلة، أمين صندوق حزب الدستور ومسؤول الحملة الانتخابية لجميلة إسماعيل، أنهم بدأوا في جمع التوكيلات، وذلك في إطار دعم مرشحي المعارضة في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها حزب الدستور مرشحًا في الانتخابات الرئاسية.

وخلال مشاركته في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أبدى إسلام أبو ليلة بعض الاستفسارات والتحديات التي واجهوها أثناء جمع التوكيلات، ومن بين هذه التحديات كانت عدم توفر ماكينات كافية داخل مكاتب الشهر العقاري وعدم امتلاك الموظفين المعرفة الكافية بشأن كيفية استخراج التوكيلات. وطالب بتخصيص ماكينات لاستخراج التوكيلات لمرشحي المعارضة داخل مكاتب الشهر العقاري.

وأشار إلى أنهم يعملون أيضًا على التواصل مع مجلس النواب للحصول على تزكية لمرشحهم، وأكد أنهم قد جمعوا عددًا جيدًا من التوكيلات في دعم مرشحهم.