عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شركة فايرل للدعاية والإعلان تعلن خطتها التوعوية خلال الفترة المقبلة

شبكة فايرال
شبكة فايرال

أعلنت شركة فايرل للدعاية والإعلان، عن إطلاق حملة توعية خلال الفترة المقبلة وذلك عبر " شبكة فايرل - Viral Network " ,  حيث تخطط الشركة إلى تقديم فيديوهات ثقافية واجتماعية وإخبارية هادفة على منصتها الإلكترونية.

يذكر أن فايرل هي وكالة إعلانية وشركة عربية فلسطينية متخصصة في تقديم حلول الوسائط الرقمية والخدمات الإخبارية تأسست عام 2022.

تقوم منصة " شبكة فايرل - Viral Network " بإنتاج مواد يومية تواكب أهم التطورات على مختلف المستويات في الوطن العربي وخارجه، بالإضافة إلى ذلك، تركز اهتمامها على الإنتاج البرامجي المتعلق بالقضايا الفنية والثقافية والترفيهية.

وأكدت فايرل في بيان لها، أنها تسعى لإنتاج المزيد من الفيديوهات الهادفة كنوع من النهج التوعوي التي تتخذه الشركة رداً على الفيديوهات المسيئة والمضللة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الشركة الفلسطينية، أن منصة "شبكة فايرل - Viral Network" هي منصة مجانية تتيح للمستخدمين مشاهدة ومشاركة مقاطع فيديو قصيرة وممتعة تتناول مواضيع ثقافية واجتماعية مهمة.

تواكب شركة فايرل الأساليب الحديثة في صناعة المحتوى والنشر، لتحقق التواصل السلس والمباشر مع الجمهور العربي، واضعة ضمن أولى اهتماماتها احترام ذوق الجمهور وتوجهاته وثقافته، وتهدف إلى تقديم صورة واضحة وصادقة له.

كما تقدم المنصة مساحة مخصصة من منتجاتها للترفيه بمحتوى خفيف وهادف.

كما تقوم أيضاً بتغطية الأخبار والأحداث العربية والعالمية بحيادية تامة وتقديم التقارير والمقالات الإخبارية لوكالات الأنباء والصحف وكذلك إنتاج البرامج التلفزيونية التوعوية ضمن خطتها في مجال رفع المستوى الثقافي للمحتوى المرئي عبر منصات الإعلام الرقمي .

شركة فايرل للدعاية والإعلان شبكة فايرل Viral Network فايرل صناعة المحتوى الوسائط الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

لا تخافوا ولكن احذروا| حقيقة وصول العاصفة إلياس إلى مصر.. وهذا موقف الدراسة من التأجيل

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

خس جامد.. كيف تحمى نفسك من المرض المتسبب في وفاة محمد فريد

ابن اخته خلص عليه.. جريمة مروعة غرب الجيزة والسبب صادم

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

عجز الأطباء عن إسعافه.. سر وفاة أحمد سامي العدل فجأة في عز شبابه

ترشيحاتنا

180 ألف جنيه .. أرخص سيارات زيرو في مصر

تشكيل أهلي جدة أمام الاتفاق في الدوري السعودي

فاتورة "ميك اب" بـ 25 ألف جنيه تشعل السوشيال ميديا.. ومتابع: “حاجات تشطيب عمارة”

الوحدة بـ 5 جنيهات.. شعبة الدواجن تكشف السعر العادل لـ طبق البيض

الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتعادل مع توتنهام في الشوط الأول رغم النقص العددي

حركة قضائية جديدة.. تشكيل المكتب الفني لهيئة المفوضين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جذاب.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بجمالها من لبنان.. شاهد

طريقة تحضير صينية البطاطس البيوريه

هاني الناظر يصاب بوعكة صحية | تفاصيل

حدبة الرقبة.. أسباب ظهورها وأعراضها وكيفية التخلص

فيديو

الشرطة فى كل الشوارع.. استعدادات الداخلية لتأمين طلاب المدارس والجامعات.. فيديو

عاشت 3 أيام في القبر.. سيدة تروي تفاصيل دفنها حيّة لسبب غريب|فيديوجراف

مفاجأة في سعر السكر عقب قرار الحكومة بعد وصوله 40 جنيها

هل غدا الأحد إجازة ؟.. وعطلة في أول أسبوع دراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ