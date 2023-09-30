شركة فايرل للدعاية والإعلان تعلن خطتها التوعوية خلال الفترة المقبلة

أعلنت شركة فايرل للدعاية والإعلان، عن إطلاق حملة توعية خلال الفترة المقبلة وذلك عبر " شبكة فايرل - Viral Network " , حيث تخطط الشركة إلى تقديم فيديوهات ثقافية واجتماعية وإخبارية هادفة على منصتها الإلكترونية.

يذكر أن فايرل هي وكالة إعلانية وشركة عربية فلسطينية متخصصة في تقديم حلول الوسائط الرقمية والخدمات الإخبارية تأسست عام 2022.

تقوم منصة " شبكة فايرل - Viral Network " بإنتاج مواد يومية تواكب أهم التطورات على مختلف المستويات في الوطن العربي وخارجه، بالإضافة إلى ذلك، تركز اهتمامها على الإنتاج البرامجي المتعلق بالقضايا الفنية والثقافية والترفيهية.

وأكدت فايرل في بيان لها، أنها تسعى لإنتاج المزيد من الفيديوهات الهادفة كنوع من النهج التوعوي التي تتخذه الشركة رداً على الفيديوهات المسيئة والمضللة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الشركة الفلسطينية، أن منصة "شبكة فايرل - Viral Network" هي منصة مجانية تتيح للمستخدمين مشاهدة ومشاركة مقاطع فيديو قصيرة وممتعة تتناول مواضيع ثقافية واجتماعية مهمة.

تواكب شركة فايرل الأساليب الحديثة في صناعة المحتوى والنشر، لتحقق التواصل السلس والمباشر مع الجمهور العربي، واضعة ضمن أولى اهتماماتها احترام ذوق الجمهور وتوجهاته وثقافته، وتهدف إلى تقديم صورة واضحة وصادقة له.

كما تقدم المنصة مساحة مخصصة من منتجاتها للترفيه بمحتوى خفيف وهادف.

كما تقوم أيضاً بتغطية الأخبار والأحداث العربية والعالمية بحيادية تامة وتقديم التقارير والمقالات الإخبارية لوكالات الأنباء والصحف وكذلك إنتاج البرامج التلفزيونية التوعوية ضمن خطتها في مجال رفع المستوى الثقافي للمحتوى المرئي عبر منصات الإعلام الرقمي .