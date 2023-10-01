حبس المتهم بإنهاء حياة زوج شقيقته في مدينة الخصوص

أمرت نيابة قسم شرطة الخصوص بحبس المتهم بقتل زوج شقيقته بسبب خلافات زوجية طعنا في رقبته حتى الموت 4 أيام على ذمة التحقيق بدائرة القسم.

كما صرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير مفتش الصحة وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال أهلية المتوفي وشهود العيان.



وأكد شهود العيان أن المجنى عليه راح ضحية الغدر من جانب شقيق زوجته وابن خالتها بسبب خلاف بين المجنى عليه وزوجته مثل أي مشادة أو مشاجرة بين زوجين حيث استعانت الزوجة بشقيقها وبصحبته ابن خالته وقام الأول بطعن الزوج في رقبته بالسكين سقط على إثرها غارقا في دمائه وفارق الحياة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد بورود بلاغ بقتل شاب طعنا بالرقبة بدائرة القسم.



انتقل المقدم محمد حجاج، رئيس مباحث القسم، وبالفحص تبين مقتل شاب يدعى إسلام. س، سائق، وكان دائم الشجار مع زوجته، وتبين عندما حدثت المشاجرة بين المجنى عليه وزوجته قامت على إثرها بالاستعانة بشقيقها، الذي حضر على الفور وعندما تدخل شقيقها لحل الأمور بينهما حدثت مشادة كلامية بين المجنى عليه وشقيق الزوجة قام على إثرها الأخير بطعنه بسلاح أبيض بالرقبة، مما أودى بحياته

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة.