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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاقتصاد الثاني عالميًا يعود للنشاط من جديد.. وهذا ما يقوله محللون

الصين
الصين

سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين الاقتصاد الثاني في العالم، نشاطا جيدًا خلال الشهر الماضي، وفق ما ذكرت شبكة “سكاي نيوز”.

وحقق المؤشر الصيني  50.2 نقط في سبتمبر، ليعود مرة أخرى إلى منطقة التوسع للمرة الأولى منذ أبريل.

وصل مؤشر مديري المشتريات المركب في الصين إلى 52 نقطة في سبتمبر، ما يقول باستمرار  التوسع الصيني وهو أمر جيد كما يقول محللون للاقتصاد العالمي، حيث إن تعثر الاقتصاد الصيني وفق ما ذكرت مذكرات بحثية سابقة لمورجان تسانلي وغيرهم أمر ضار بالاقتصاد في هذه المرحلة.

وقد كان الاقتصاد الصيني بمثابة رافعة عالمية ما بعد الأزمة المالية التي ضربت العالم من بعد عام 2008.

وذكرت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين ارتفع إلى مستوى فوق 50، بعد أن سجل نموًا لأربعة أشهر متتالية.

وأظهرت البيانات أن من بين 21 صناعة شملها المسح، سجلت 11 صناعة توسعًا في سبتمبر الماضي.


 

 

مؤشر مديري المشتريات قطاع الصناعات التحويلية الصين الاقتصاد الثاني في العالم

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