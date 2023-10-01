الاقتصاد الثاني عالميًا يعود للنشاط من جديد.. وهذا ما يقوله محللون

سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين الاقتصاد الثاني في العالم، نشاطا جيدًا خلال الشهر الماضي، وفق ما ذكرت شبكة “سكاي نيوز”.

وحقق المؤشر الصيني 50.2 نقط في سبتمبر، ليعود مرة أخرى إلى منطقة التوسع للمرة الأولى منذ أبريل.

وصل مؤشر مديري المشتريات المركب في الصين إلى 52 نقطة في سبتمبر، ما يقول باستمرار التوسع الصيني وهو أمر جيد كما يقول محللون للاقتصاد العالمي، حيث إن تعثر الاقتصاد الصيني وفق ما ذكرت مذكرات بحثية سابقة لمورجان تسانلي وغيرهم أمر ضار بالاقتصاد في هذه المرحلة.

وقد كان الاقتصاد الصيني بمثابة رافعة عالمية ما بعد الأزمة المالية التي ضربت العالم من بعد عام 2008.

وذكرت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين ارتفع إلى مستوى فوق 50، بعد أن سجل نموًا لأربعة أشهر متتالية.

وأظهرت البيانات أن من بين 21 صناعة شملها المسح، سجلت 11 صناعة توسعًا في سبتمبر الماضي.



