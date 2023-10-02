من الجيزة لميدان الجلاء .. مسيرة وطنية بالآلاف لمطالبة السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية | صور وفيديو

انطلقت اليوم مسيرات شعبية هائلة تدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة ، حيث احتشد آلاف المواطنين ضمن مسيرة التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين الخيرية .

بدأت المسيرة رحلتها من شوارع الجيزة بالباصات والعربات ، وصور الرئيس السيسي ، وظل المواطنون في مسيرتهم يهتفون باسم السيسي بكل حب ودعم وإخلاص للمطالبة بترشحه لفترة رئاسية جديدة، ليستكمل مسيرة الانجازات التي بدأها منذ سنوات .

الحشود بالآلاف والمواطنون يهتفون من قلوبهم بحب الرئيس، رافعين صوره وأعلام مصر ، يحلمون بمستقبل أفضل وحياة كريمة وعهد جديد من الإنجازات مع الرئيس السيسي .

مسيرة مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني شقت طريقها من شوارع الجيزة وحتى الدقي وصولاً إلى ميدان الجلاء ، واجتمع الألاف على حب الرئيس ، في انتظار إعلان السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة .