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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

من الجيزة لميدان الجلاء .. مسيرة وطنية بالآلاف لمطالبة السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية | صور وفيديو

مسيرة مؤسسة أبو العينين
مسيرة مؤسسة أبو العينين لدعم الرئيس السيسي

انطلقت اليوم مسيرات شعبية هائلة تدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة ، حيث احتشد آلاف المواطنين ضمن مسيرة التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين الخيرية .

بدأت المسيرة رحلتها من شوارع الجيزة بالباصات والعربات ، وصور الرئيس السيسي ، وظل المواطنون في مسيرتهم يهتفون باسم السيسي بكل حب ودعم وإخلاص للمطالبة بترشحه لفترة رئاسية جديدة، ليستكمل مسيرة الانجازات التي بدأها منذ سنوات . 

الحشود بالآلاف والمواطنون يهتفون من قلوبهم بحب الرئيس، رافعين صوره وأعلام مصر ، يحلمون بمستقبل أفضل وحياة كريمة وعهد جديد من الإنجازات مع الرئيس السيسي . 

مسيرة مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني شقت طريقها من شوارع الجيزة وحتى الدقي وصولاً إلى ميدان الجلاء ، واجتمع الألاف على حب الرئيس ، في انتظار إعلان السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة . 

عبد الفتاح السيسي انتخابات الرئاسة مؤسسة أبو العينين الخيرية التحالف الوطني انتخابات الرئاسة 2024

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