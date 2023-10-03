جامعة حلوان: مهتمون بالأبحاث التطبيقية لدعم الصناعة المحلية… وقنديل: تخصيص 10%؜ لدعم البحث العلمي

رئيس جامعة حلوان: مهتمون بالأبحاث التطبيقية لدعم الصناعة المحلية

جامعة حلوان : تخصيص ١٠٪؜ من دخل الجامعة لدعم البحث العلمي

نائب رئيس جامعة حلوان : البحث العلمي اداة لتحقيق التنمية

تحرص جامعة حلوان على دعم قطاع البحث العلمي بالجامعة، والنهوض به ضمن خطة العام الدراسي الجديد للتحقيق التطور التكنولوجي ورفع تصنيف الجامعة الدولي كما تعمل الجامعة علي ربط البحث العلمي بالصناعات المحلية تحقيقا للتنمية .



وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تحرص على دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية.

و أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اهتمام الجامعة بالأبحاث التطبيقية، والتي ترتكز علي ابتكار مخرجات بحثية من شأنها دعم الصناعة المحلية، حيث يعد مجال النانوتكنولوجي من المجالات الواعدة والقادرة على خدمة الصناعة المحلية بشكل مباشر.

وأوضح أن ذلك من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كمًا وكيفًا، والتركيز على مجالات بحثية جديدة.

وأعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن تخصيص 10% من دخل الجامعة للبحث العلمي بما يعكس الالتزام بتطوير المعرفة والمساهمة فى تحقيق التقدم العلمى والاقتصادى فى مصر.

و كشف الدكتورة عماد ابو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا أن البحث العلمي ليس مجرد وسيلة للنشر، بل هو أداة قوية لخدمة الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، ولذلك سنعمل على توفير الدعم اللازم والرعاية الشاملة لعلمائنا وباحثينا، وتهيئة البيئة المناسبة للابتكار والتفوق العلمي، مشيرة إلى أن الجامعة تعمل على تكريم العلماء وتوفير الدعم الكامل لهم، فهم أصحاب الدور الحاسم في تحقيق الاستدامة والتقدم في جميع المجالات.

و كشفت الجامعة إن خدمات مركز دعم البحث العلمي بالجامعة تشمل الآتي: