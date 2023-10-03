أخبار التعليم| خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.. ومسيرات حاشدة لقيادات التعليم الخاص بالجيزة |شاهد

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

عميد أسنان القاهرة لـ صدى البلد: نشارك في حياة كريمة بالقوافل الطبية

أوضح الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب القصر العينى ، عن المجتمعي الذى تقدمة الكلية .

المجلس الأعلى للآباء والمعلمين : "السيسي" الوحيد المؤتمن على قيادة الدولة

أعلن المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين، برئاسة عبد الرؤوف علام، تأييده الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

"تحيا مصر ويحيا السيسي".. مسيرات حاشدة لقيادات التعليم الخاص بالجيزة |شاهد

انطلقت مسيرات حاشدة بمحافظة الجيزة تتبع إدارات التعليم الخاص على مستوى المحافظة، وتضم أصحاب المدارس الخاصة وأعضاء مجالس الأمناء والآباء، والمعلمين بمدارس الجيزة وعدد ضخم من المعلمين العاملين بالتعليم الخاص لتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة.

الآلاف يشاركون في مسيرة الأعلى للآباء والمعلمين لتأييد ترشح السيسي لفترة جديدة

نظم المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين مسيرة حاشدة لإعلان دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

طب حلوان تكشف عن المصروفات الدراسية لجميع الفرق

اعلنت كلية الطب جامعة حلوان انتظام الدراسة بالبرامج الخاصة بالكلية بكافة الفرق الدراسية ، و بدء تنظيمها فاعليات اليوم التعريفي بالكلية للطلاب المستجدين للعام الدراسي ٢٠٢٣ .

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

ينتظر طلاب الشهادات الفنية إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، لمعرفة الكلية التي تم تحويلهم إليها بعد التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب.

المعلمون يعلنون دعمهم لـ الرئيس السيسي بمسيرات حاشدة في شوارع مصر

عبر اليوم معلمو مصر عن تأييدهم لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، حيث انتشرت عددا من المسيرات التي ترفع شعار دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في كل ربوع مصر.

لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة|بيان عاجل من "أمهات مصر" لدعم الرئيس السيسي

أصدرت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، بيانا إعلاميا للإعلان عن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

خبيرة تربوية: رفع مستوى الأنشطة الرياضية بمصر نتيجة لرؤية ودعم رئاسي فعال

أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الأنشطة الرياضية في مصر شهدت في السنوات العشر الاخيرفة، تقدمًا نوعيًا وتحسنا كبيرا، وذلك بفضل الدعم والاهتمام الكبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحة أن هذا الدعم غير المسبوق أسهم بشكل كبير في تطوير القطاع الرياضي ورفع مستوى الأنشطة الرياضية في مصر.

خبير تربوي: تطورات ملموسة على مستوى الأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية

أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تطور الأنشطة الرياضية في مصر خلال السنوات العشر الماضية تحت إشراف ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي يعكس التفاني في تعزيز الرياضة على مختلف الأصعدة.