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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

المجلس الأعلى للآباء والمعلمين : "السيسي" الوحيد المؤتمن على قيادة الدولة

جانب من مسيرات اليوم
جانب من مسيرات اليوم

أعلن المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين، برئاسة عبد الرؤوف علام، تأييده الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد علام أن وقوف المصريين خلف الرئيس السيسي، يأتى لقناعة كبيرة بأن إرادة المصريين هي المحرك الأساسى فى كل خطوات الدولة ، وأن بناء الجمهورية الجديدة يأتى بسواعد أبنائها على أسس العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والمؤسسات التى تحقق لمواطنيها حياة كريمة.

وقال رئيس المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين إن المصريين لديهم طمأنينة كبيرة بأن الرئيس السيسى هو الوحيد المؤتمن على قيادة الدولة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق المزيد من الإنجازات فى مختلف المجالات .

ونظم المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين ، اليوم مسيرة حاشدة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وطالب المشاركون في المسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال بناء الجمهورية الجديدة، واستكمال المشروعات القومية التي انطلقت في عهده.

ورفع المشاركون لافتات تحمل رسائل الدعم والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، مرددين هتافات لاستكمال مسيرة البناء.

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