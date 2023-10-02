عميد أسنان القاهرة لـ صدى البلد: نشارك في حياة كريمة بالقوافل الطبية

أوضح الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب القصر العينى ، عن المجتمعي الذى تقدمة الكلية .

قال الدكتور هشام عبد الحكم خلال تصريح لصدى البلد ، إن الكلية تقوم بإعداد القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة ، مؤكدا انه تم إعداد قافلة خلال الايام الماضية شهدت حملات التوعية بنظافة الأسنان، وتوفير خدمات طبية متميزة للأسر الأولى بالرعاية باعتبار أن صحة المواطن المصري أمن قومي.



جامعة القاهرة



أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه لا زيادة في مصروفات المدن الجامعية للعام الدراسي 2023 / 2024، على الرغم من زيادة تكلفة الإقامة والإعاشة التي تتحملها الدولة والجامعة للطالب فى المدن الجامعية.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن المدن الجامعية التى تتسع لنحو 14 ألف طالب وطالبة، استعدت بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب القدامي والجدد المغتربين والوافدين المقبولين في العام الجامعى الجديد، وذلك بعد الإنتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمبانى والمطاعم والمرافق، سواء في المدينة الجامعية للطلبة أو مدن الطالبات.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن المدن الجامعية ليست مجرد سكن للطلاب المغتربين فحسب وإنما هى بمثابة الأسرة البديلة فى تقديم الرعاية للطلاب والطالبات فى جميع النواحي العلمية والثقافية والرياضية، موضحًا حرص الجامعة على توفير كافة احتياجات مباني المدن الجامعية، وجميع المتطلبات التي تضمن الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.