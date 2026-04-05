إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع 47 وتمهيد شارع صلاح سالم بكفر الشيخ| صور

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب بشارع 47.

وقال رئيس المدينة، إنه فور الإبلاغ عن الكسر جرى الانتقال على الفور بالمعدات وفرق الصيانة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتعامل مع الكسر وإصلاحه في أسرع وقت ممكن، وعودة ضخ المياه إلى طبيعتها دون تأثير على المواطنين.

كما تابع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال تمهيد ورفع كفاءة شارع صلاح سالم، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية بالشوارع.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات.

جاء تنفيذ الأعمال تحت إشراف إبراهيم خليفة رئيس حي شرق كفر الشيخ، المهندس رأفت زيدان مدير مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والمهندس سعد كامل نائب المدير والمسؤول عن قطاع مياه الشرب بالمحافظة.

وأكد رئيس المدينة استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي أعطال أو مشكلات طارئة، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.