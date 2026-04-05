إزالة فورية لتعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ| صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز مطوبس.

وتمكنت الحملة من إزالة مبانٍ مخالفة بالطوب الأبيض على مساحة 120 مترًا بناحية عزبة نوفل قومسيون شرق التابعة لقرية بني بكار بمركز مطوبس، تحت إشراف اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية المعنية

وقال رئيس المدينة، إنه جرى إزالة التعديات بالكامل وتسليم الموقع خاليًا من أي مخالفات في استجابة حاسمة للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وفي سياق متصل، شدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة التصدي الفوري لأي تعديات في المهد، وعدم التهاون مع المخالفين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لضمان عدم تكرار المخالفة.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار الحملات المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لرصد أي مخالفات والتعامل معها بكل حزم، حفاظًا على حقوق الدولة وصونًا للأراضي الزراعية.