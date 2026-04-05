غدًا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي بمغذي «بدر» خروج لوحة توزيع كهرباء بيلا القديمة، غداً الإثنين الموافق 6 أبريل الجاري، اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً، وذلك لأعمال الصيانة الدورية علي المغذي المشار إليه.

وأكد قطاع الكهرباء، اليوم الأحد، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: «شارع 23 يوليو - منطقة زوبة - حي أبو غنام»

وأوضح قطاع الكهرباء بكفر الشيخ ، أنّ المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي المناطق التابعة للمغذي، مؤكدة أن إجراء الصيانة الدورية علي المغذيات بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.