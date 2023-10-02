طب حلوان تكشف عن المصروفات الدراسية لجميع الفرق

اعلنت كلية الطب جامعة حلوان انتظام الدراسة بالبرامج الخاصة بالكلية بكافة الفرق الدراسية ، و بدء تنظيمها فاعليات اليوم التعريفي بالكلية للطلاب المستجدين للعام الدراسي ٢٠٢٣ .

وقد كشفت جامعة حلوان أن المصروفات الدراسية الخاصة بالطلاب هذا العام بكلية الطب حوالي : 1895 جنيها للفرقة الأولى ، والفرقة الثانية 1520جنيها، والفرقة الثالثة 1170 جنيها، والفرقة الرابعة 1170 جنيها، والفرقة الخامسة 1520 جنيها، والفرقة الخامسة 1520 جنيها، والفرقة السادسة 1520 جنيها .

وأعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن طلاب المرحلة الثالثة تم اضافتهم الى موقع الكشف الطبي وموقع طلب الالتحاق.

وكشفت جامعة حلوان انه علي طلاب تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ المرشحين لكليات الجامعة سرعة تسجل اسمائهم لاستكمال اوراق التقدم للكليات و لحجز الكشف الطبي الكترونيا عن طريق الدخول على موقع الكشف الطبى من خلال الرابط التالى:

http://mede.helwan.edu.eg