سقوط إصابات وانهيار منازل.. زلزالان عنيفان يضربان نيبال ويشعر بهما سكان الهند

أعلنت السلطات في نيبال أن زلزالين ضربا غرب البلاد اليوم، الثلاثاء، مما أدى إلى إصابة 11 شخصا وإتلاف المنازل، كما تسبب في انهيار أرضي أغلق طريقا سريعا رئيسيا.



ونقلا وكالة "رويترز" عن مسؤول وزارة الداخلية، راما أشاريا، قوله إن الانهيار الأرضي بعد الزلازل التي بلغت قوتها 6.3 و5.3 درجة في منطقة باجانغ، المتاخمة للهند، أغلق الطريق إلى السهول الجنوبية.

ووقعت الزلازل، التي تركزت في تالكوت وتشاينبور، بفاصل زمني حوالي 30 دقيقة.

وشعر سكان أجزاء من الهند مثل العاصمة الهندية نيودلهي بالزلازل حيث هرع الناس من المنازل والمكاتب.

ولم تكن هناك تقارير فورية عن الأضرار.

ومن جانبه، قال مسؤول الشرطة بهارات بهادور شاه إن 11 شخصا - سبع نساء وأربعة رجال - أصيبوا وتم علاجهم في المستشفى.

وأضاف أن امرأة كانت مفقودة بعد أن أصيبت بانهيار أرضي آخر ناجم عن الزلزال.

وقال نارايان باندي، كبير مسؤولي المقاطعة، إن أحد المصابين أصيب جراء سقوط جسم صلب عليه حيث انهارت بعض المنازل في تشينبور، وهي بلدة في المنطقة.



وأعلن مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني أن زلزالا بقوة 5.6 درجة ضرب نيبال اليوم، الثلاثاء.



ووفقا لوكالة "رويترز"، أوضح المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.