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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مقدما التهنئة لرئيسها.. محافظ القليوبية يشيد بالتعاون مع جامعة بنها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قدم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية التهنئة للدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها لثقة القيادة السياسية وصدور القرار الجمهورى بتعيينه رئيسا لجامعة بنها، متمنيا له كل التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.
جاء ذلك بحضور  الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشيرين شوقى أمين عام الجامعة.
وخلال الزيارة أشاد " الهجان " بالتعاون المثمر بين جامعة بنها ومحافظة القليوبية بما تمتلكه الجامعة من كوادر وخبرات علمية وعلماء في كافة التخصصات ، مشيرا الى ان جامعة بنها تعد بيتا للخبرة وداعم للمحافظة في تنفيذ خططها وبرامجها ومشروعاتها الإستثمارية والتنموية.
من جانبه أعرب الدكتور ناصر الجيزاوي عن خالص شكره وتقديره للواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، مؤكدا أن جامعة بنها بكل إمكانياتها وعلمائها وخبرائها ومراكزها البحثية في خدمة المجتمع المحلي وأهالي المحافظة في ضوء ما تمثله الجامعة كمنارة للعلم  بمحافظة القليوبية والمحافظات المحيطة.

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