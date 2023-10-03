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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لبيعها إلى الأثرياء.. عصابة الدكتور فؤاد تسرق مئات الكلى من المرضى في باكستان

عملية جراحية
عملية جراحية

قالت السلطات الباكستانية إنها ألقت القبض على عصابة لجمع وبيع الأعضاء، واعتقلت ثمانية أشخاص لقيامهم بسرقة أكثر من 300 كلى من مرضى في عمليات جراحية غير قانونية لبيعها لأثرياء حول العالم بأسعار مرتفعة.

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عصابة الدكتور فؤاد 

وقال محسن نقفي، رئيس وزراء إقليم البنجاب الباكستاني، إن زعيم العصابة المزعوم، المعروف باسم 'الدكتور فؤاد'، متهم بإجراء 328 عملية جراحية على أشخاص لإزالة كليتهم وبيعهم لعملاء مقابل ما يصل إلى 10 ملايين روبية باكستانية (34 ألف دولار) لكل منهم.

وقال نقفي إن فؤاد تلقى المساعدة في العمليات من قبل ميكانيكي سيارات لم يذكر اسمه والذي أجرى التخدير.

و قد تم القبض عليه في السابق خمس مرات بتهمة سوء الممارسة، لكنه تمكن من الحصول على كفالة في كل مرة. 

و قالت السلطات إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بسبب انتزاع أعضائهم بهذه الطريقة.

سرقة300 كلية 

والزعيم المزعوم للعصابة، فؤاد مختار، متهم باستخراج كلى أكثر من 300 شخص وزراعتها لعملاء أثرياء.

أصبحت التجارة التجارية للأعضاء البشرية غير قانونية في باكستان في عام 2010.

و تشمل عقوبة من يتم القبض عليهم السجن لمدة عشر سنوات و غرامات ضخمة على أمل أن يؤدي ذلك إلى وقف المبيعات للعملاء في الخارج من قبل الأطباء و الوسطاء و المتلقين و المانحين و الاستغلاليين.

و مع ذلك، كان هناك ارتفاع في الاتجار بالأعضاء في البلاد حيث يعاني الناس من انخفاض الأجور و ضعف تطبيق القانون.

كلى عمليات جراحية العالم عصابة عصابة الدكتور فؤاد

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