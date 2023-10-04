أحمد ناجي قمحة: المصري بطل حكاية هذا الوطن وترفع له القبعة|فيديو

قال أحمد ناجي قمحة الكاتب الصحفي، إنه رغم الحرب الضروس الذي يتعرض له هذا الوطن من شائعات وأكاذيب ومفاهيم مغلوطة يبثها الآخر الشرير في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الشيطاني إلا أن هذا المواطن وقف وقفة يشهد له فيها التاريخ من الصبر.

وأضاف قمحة في لقائه ببرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة اي تي سي ، أن وعي المصري في مواجهة توظيف الإعلام المعادي لبعض المفاهيم ومحاولة توجيه المواطن في طريق غير صحيح والعب على الوتر الحساس والأزمات وتضخيمها، لكن المواطن المصري البسيط حياته أبسط كثيرا من هذا اللغط .

قمحة: المواطن يخوض معركة وعي وثقافة

وأكد الكاتب الصحفي، أن المواطن يخوض معركة وعي وثقافة، لكن يجب أن يقارن وضعه بوضع الدول من حوله وأن لا ينجذب لهذه الدعاية الشيطانية ويصدقوها.

وأشاد قمحة، بدور المؤتمرات مثل حكاية وطن في بث الوعي وكأنه كشف حساب على الهواء يخبرك الأرقام والمشروعات والحقائق على أرض الواقع في كافة القطاعات وليس مجرد شائعات، ويكشف الحجم الحقيقي للتنمية والمشروع التنموي المصري الذي مثل التجربة المصرية التي نجحت وأصبحت استثناء وسط دول سقطت من ٢٠١١ ولم تستطع النهوض.

وأشار إلى أن القيادة المصرية تبنت التنمية المستدامة وفق القواعد والشروط التي وضعتها الأمم المتحدة ٢٠١٧ من ضمنها أنشاء مدن جديدة إنشاء مدن ذكية ننظر إلى المحافظات المصرية والتطور الذي حدث والامتدادت لمدن الجيل الرابع .

لافت الكاتب الصحفي إلي أن المشاريع القومية لم تتوقف منذ ٢٠١٤ في جميع المحافظات وليس في القاهرة فقط وأن المشاريع تناسب احتياجات المحافظات ويراعي الاشتراطات البيئية ومراعاتها في المشروعات القومية.

أاوضح أن مصر قدمت نفسها للعالم على أنها نموذج في cop27 حيث بدأت في تطوير المحافظات في ٢٧ محافظه مثل مشروعات حياة كريمة وتستعيد مصر مكانتها كدولة .

