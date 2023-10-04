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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ 191 ألف مواطن الشهر الماضي

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ 191 ألف و98 مواطن، من خلال 175 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر سبتمبر الماضي، ضمن مبادرة 100 يوم صحة، لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 27 ألف و894 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتًا إلى تحويل 1428 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

 

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي ، رئيس الإدارة المركز للطب العلاجي، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 8 آلاف و 440 مواطناً بمحافظة أسوان، و8 آلاف و803 مواطنًا بأسيوط، و7 آلاف و435 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و4 آلاف و798مواطناً بمحافظة الإسماعيلية، و4 آلاف و879 مواطناً بالأقصر ، و1370 مواطنًا بالبحر الأحمر، و12 آلف و937 مواطناً بالبحيرة ، و11 ألف و543 مواطنًا بالجيزة، و4 آلاف و297 مواطناً بالدقهلية، و4 آلاف و748 مواطناً بالسويس، و15 ألف و879 مواطناً بالشرقية، و11 ألف و498 مواطناً بالغربية، و7 آلاف و647 مواطناً بالفيوم، و8 آلاف و138 مواطناً بالقاهرة.

 

وأشار الدكتور محمد غباشي مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية ، إلى تقديم الخدمة الصحية لـ 9 آلاف و658 مواطناً بالقليوبية، و8 آلاف و911 مواطنًا بالمنوفية، و12 ألف و776مواطنًا بالمنيا، و2689 مواطناً بالوادي الجديد ، و9 آلاف و900 مواطناً ببني سويف ، و1390 مواطناً بجنوب سيناء ، و9 آلاف و888 مواطناً بدمياط ، و8 آلاف و805 مواطناً بسوهاج، و3 آلاف و663 مواطنًا بقنا، و7 آلاف و807 مواطناً بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 3 آلاف و199 مواطنًا بمطروح.

الصحة مواطن الخدمات المجانية المجالس الطبية المتخصصة الجمهورية

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