يسري سامي يهزم بطل أوزبكستان ويتوج ببرونزية بطولة العالم للجودو

توج يسري سامي لاعب منتخب مصر للجودو ببرونزية وزن تحت 60 ببطولة العالم للشباب المقامة بالبرتغال خلال الفترة من 4 وحتى 7 أكتوبر الجاري.

وحقق يسري سامي الفوز على بطل أوزبكستان زاموشاري بك مرادوف المصنف رقم 24 عالميًا في مباراة حسم الميدالية البرونزية التي اقتنصها الفرعون المصري ببراعة.

وكان سامي تأهل للمنافسة على البرونزية بعد الفوز على بطل كازاخستان امان باكيتزخان بالنقطة الذهبية في منافسات الترضية.

واستهل لاعب الفراعنة مشواره في دور الـ32 بالفوز على البلجيكي إيميلي ماردين “55 عالميًا” بعلامة “وازاري” قبل أن يتفوق على الاسباني لويس باراسو لوبيز “22 عالميًا” بعلامة “إيبون”، قبل أن يخسر في دور الـ8 أمام الجورجي كاكو شابورايشفيلي المصنف رقم 94 عالميًا بعلامة “إيبون” ليخوض منافسات الترضية.

وتخوض مصر منافسات بطولة العالم بقائمة مكونة من : يسري سامي تحت 60 كجم وعمار أبو هاشم تحت 73 كجم وعلي عبد العال تحت81 كجم وعمر الرملي تحت 90 كجم وفاطمة غانم تحت 63 كجم وآية جاب الله تحت 78 كجم وفرح شرف فوق 78 كجم.

وكان المنتخب الوطني للجودو توج مؤخرا بكأس البطولة الأفريقية للكبار التي أقيمت في المغرب.

وحصد منتخبنا الوطني كأس البطولة بعد الفوز بــ8 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، بعد منافسة قوية مع منتخبات شمال أفريقيا وأبرزها المغرب وتونس والجزائر.