عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يسري سامي يهزم بطل أوزبكستان ويتوج ببرونزية بطولة العالم للجودو

صدى البلد

توج يسري سامي لاعب منتخب مصر للجودو ببرونزية وزن تحت 60 ببطولة العالم للشباب المقامة بالبرتغال خلال الفترة من 4 وحتى 7 أكتوبر الجاري.

وحقق يسري سامي الفوز على بطل أوزبكستان زاموشاري بك مرادوف المصنف رقم 24 عالميًا في مباراة حسم الميدالية البرونزية التي اقتنصها الفرعون المصري ببراعة.

وكان سامي تأهل للمنافسة على البرونزية بعد  الفوز على بطل كازاخستان امان باكيتزخان بالنقطة الذهبية في منافسات الترضية.

واستهل لاعب الفراعنة مشواره في دور الـ32 بالفوز على البلجيكي إيميلي ماردين “55 عالميًا” بعلامة “وازاري” قبل أن يتفوق على الاسباني لويس باراسو لوبيز “22 عالميًا” بعلامة “إيبون”، قبل أن يخسر في دور الـ8 أمام الجورجي كاكو شابورايشفيلي المصنف رقم 94 عالميًا بعلامة “إيبون” ليخوض منافسات الترضية.

وتخوض مصر منافسات بطولة العالم بقائمة مكونة من : يسري سامي تحت 60 كجم وعمار أبو هاشم تحت 73 كجم وعلي عبد العال تحت81 كجم وعمر الرملي تحت 90 كجم وفاطمة غانم تحت 63 كجم وآية جاب الله تحت 78 كجم وفرح شرف فوق 78 كجم.

وكان المنتخب الوطني للجودو توج مؤخرا بكأس البطولة الأفريقية للكبار التي أقيمت في المغرب.

وحصد منتخبنا الوطني كأس البطولة بعد الفوز بــ8 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، بعد منافسة قوية مع منتخبات شمال أفريقيا وأبرزها المغرب وتونس والجزائر.

البطولة الفرعون المصري الميدالية البرونزية المنتخب الوطني للجودو بطولة العالم للجودو بطولة العالم للشباب بطل كازاخستان برونزية بطولة العالم بطولة العالم ببطولة العالم منتخب مصر للجودو منتخب مصر للجود منافسات بطولة العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

بينها السكر والزيت والأرز.. 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

الرئيس السيسي يطالب الحاضرين باحتفالية نصر أكتوبر بالوقوف احتراما لأبطال الحرب

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

"فتوح" في الأهلي و"شريف" إلى الزمالك| صدمة لجماهير قطبي الكرة.. مغريات وشروط بالملايين| كواليس المفاوضات

ترشيحاتنا

مشروع يضم دولا كبرى لجمع 12 مليار دولار لحماية الشعاب المرجانية| تفاصيل

الخارجية الروسية تعرب عن قلقها إزاء نشر الولايات المتحدة لأسلحة محظورة

مدير القادة والأركان الأسبق : كسر حاجز الخوف كان التحدي الأعظم بعد 67

بشرى سارة لكل المصريين| انخفاض لأول مرة في أسعار 9 سلع غذائية.. قرار حكومي عاجل

186 مليار يورو.. أوكرانيا بانتظار مفاجأة حال الانضمام للاتحاد الأوروبي

سيارات أوتوماتيك سعرها من 350 لـ 500 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أنيق.. إيمان العاصي تستعرض جمالها |شاهد

بالأحمر الناري.. منى زكي تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

للنحات فريديريك بارتولدى.. سر تمثال لـ الحرية لم يجد مكانًا في مصر

تصرفاته صادمة..الحكم على بريطاني عمد تلويث أكل مطاعم الشارع المشهورة

فيديو

صافرات الإنذار وانقطاع البث.. إلى ماذا تستعد روسيا لمواجهته؟ «فيديوجراف»

ضربة جديدة للدولار | ماذا حدث ؟

سمعتنا وحشة.. مايان السيد تتصدر التريند بتصريحات مثيرة للجدل / فيديو جراف

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ