عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحضور 56 دولة.. العربية للتنمية الزراعية تشارك في مؤتمر الأمن الغذائي بالدوحة

العربية للتنمية
العربية للتنمية الزراعية تشارك في مؤتمر الأمن الغذائي بالدو

شاركت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الامن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي انعقد بفندق شيراتون الدوحة تحت شعار: "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي،  وذلك بمشاركة 56 دولة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية والشركاء. حيث قدمت عدد من الأوراق العملية والخطط والرؤى في المجالات ذات الصلة بالأمن الغذائي.

 

كما شاركت الجدير بالذكر ان المنظمة العربية للتنمية الزراعية ممثلة في المدير العام الدكتور إبراهيم ادم احمد الدخيري  في الجلسة الحوارية الثانية للجلسة الثانية حول ربط تنظيمات المجتمع المدني بالأمن الغذائي – تحت عنوان التحول في الريف والحضر وأثره على الامن الغذائي.

وشارك المدير العام ووفد المنظمة في أعمال الجمعية العامة السادسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي التي أقيمت بنفس الفندق تحت شعار "معا ملتزمون بالعمل" بمشاركة وفود الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

وفي بداية الجلسة تم اعتماد انتخاب دولة قطر رئيسا للجمعية العامة السادسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي وكل من: فلسطين وجمهورية بنغلاديش الشعبية وجمهورية غامبيا نوابا للرئيس، والجمهورية التونسية مقررا.

الجدير بالذكر ان المنظمة العربية للتنمية الزراعية و المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي و تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما قد وقعتا على خطة عمل مشتركة تضمنت تنفيذ عدد من الأنشطة ذات الاهتمام المشترك في مجالات الامن الغذائي و سلامة الغذاء  و سلاسل القيمة للمحاصيل الرئيسية و الثروة الحيوانية و الفاقد و الهدر في الغذاء و قد وقع من جانب المنظمة المدير العام الدكتور إبراهيم ادم احمد الدخيري  و عن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية رئيس الجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.

أهداف التنمية المستدامة أهداف التنمية المستدامة 2030 التعاون الاسلامي التنمية المستدام التنمية المستدامة التنمية المستدامة 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

5 قرارات عاجلة.. كيف تعاملت الحكومة مع سيول مطروح؟

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

ذنب أعظم من الزنا وترك الصلاة .. احذر أن تقع فيه

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

مدافع الأهلي السابق يصدم الجميع: انتقلت للقلعة الحمراء عبر " كوبري سويدي"

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

ترشيحاتنا

مبلغ ضخم.. حملة ترامب الرئاسية تكشف عن جحم التبرعات

البطولة الأهم كرويا.. الإمارات تعلق على فوز المغرب باستضافة كأس العالم 2030

حال نجاح هذا المرشح.. انتهاء أزمة كهربا مع الزمالك

سوريا.. أول رد من الجيش السوري بعد استهداف الكلية الحربية

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

سوريا .. حقيقة وجود وزير الدفاع أثناء تفجيرات الكلية الحربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الطقس فى إسكندرية ومطروح .. تحرك عاجل من الداخلية | صور

فوز الكاتب النرويجي جون فوس بـ جائزة نوبل في الأدب 2023

في نفس اليوم.. أمريكي يسرق سيارة بها رضيع ثم بنك تجاري.. فيديو

ما علاقة محمد رمضان؟مخرج دوران شوبرا يكشف سرا خفيا عن هيثم أحمد زكي

فيديو

شاهد ماذا أحدثت سيول مطروح.. وما إجراءات الحكومة لتفادي مصير دانيال| فيديوجراف

كارثة طبيعية تهدد اليابان بعد وقوع زلزال قوي| ماذا يحدث؟

مفاجأة في سعر الذهب اليوم | ماذا حدث ؟

من الطب إلى الوصيفة الثالثة|أول متسابقة محجبة في تاريخ مسابقة ملكات الجمال 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ