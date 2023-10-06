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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صدور طبعة مصرية من رواية "أسفار مدينة الطين"

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا الطبعة المصرية من رواية "أسفار مدينة الطين"، للكاتب الكويتي الحاصل على جائزة البوكر العربية "سعود السنعوسي"‬، صدرت عن دار تنمية في تعاون مشترك مع منشورات مولاف.

رواية ‫"أسفار مدينة الطين"‬، ثلاثية ملحمية على كتابين، ‫"سِفرُ العباءة"‬ و ‫"سِفرُ‬ التَبَّة"، يروي فيها المؤلف عن مهنة الصيد على ساحل الكويت في القرون السابقة، عن سفن التجارة التي صالت وجالت في غمار أمواج الخليج العربي والمحيط الهندي وصولاً إلى سواحل الهند، عن البيوت الطينية وموانئ الصيد وحكايات الأجداد والعمات، عن الدِّيرة وتيه "سليمان" ونصائح وحكمة "أم صنقور"، عن الأصول والجذور والهوية، غزلت جميعها بنولٍ بديعٍ من مداد قلم الكاتب، فقدم للقراء ملحمةً تاريخية من طرازٍ خاصٍ عن الكويت.

الطبعة المصرية أسفار مدينة الطين سعود السنعوسي دار تنمية منشورات مولاف

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