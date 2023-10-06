أحد أبطال حرب أكتوبر: تكريم الرئيس السيسي لي أجمل لحظات حياتي

عبر ممدوح شعبان، قائد قاعدة صواريخ كتيبة 444 مدفعية وأحد المكرمين في احتفالية القوات المسلحة، عن سعادته واعتزازه بالتكريم الذي تلقاه من الرئيس السيسي، ووصف هذا التكريم بأنه واحد من أجمل لحظات حياته، وأنه شرف كبير له ولأسرته.

شارك ممدوح شعبان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة والمذاع عبر قناة ”الأولي المصرية"، تفاصيل مهمة حول قاعدة الصواريخ والتدريب الصعب الذي أجراه الجنود في تلك الفترة. وأكد على أهمية تلك القاعدة والصواريخ التي كانت تُطلق منها في الدفاع عن مصر، وأثنى على القوات المسلحة المصرية ودورها الحضاري والدفاعي في البلاد.

كما أشار إلى أهمية تخصيص اللهجة المصرية في القنوات الفضائية المصرية لتعزيز الوعي الوطني والحفاظ على الهوية الوطنية،وأكد على أن الجيل الشاب يجب أن يتعرف على تاريخ بلاده ويعلم قيمها ومبادئها.