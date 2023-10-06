رئيس قناة الوثائقية : جهزنا أفلاما تعكس الأحداث والمعارك التي دارت في 1973

أكد المخرج شريف سعيد، رئيس القناة الوثائقية، أهمية توثيق حرب أكتوبر والصراع المصري الإسرائيلي للأجيال الجديدة التي لم تشهد هذه الأحداث التاريخية، قائلا إن هذا الصراع يمثل تحديًا كبيرًا حيث يتعين تحصين فكر الأجيال الجديدة من خلال السماع إلى المرويات المصرية عن تلك الأحداث.

وأشار شريف سعيد خلال مداخلة هاتفية بقناة الاولي المصرية، إلى جهودهم في توثيق حرب أكتوبر على القناة الوثائقية، حيث تم بث أفلام وثائقية تعكس الأحداث والمعارك التي دارت خلال تلك الفترة، لافتا إلي أن هناك مشروعات متنوعة تشمل أفلامًا توثيقية كلاسيكية وأخرى تستخدم الأغاني المصرية التي أسهمت في نقل معاني النصر والصمود خلال تلك الفترة.

وأضاف أنهم يعملون أيضًا على توثيق أحداث عام 1973 بشكل شامل، بالإضافة إلى سلسلة توثيقية تتناول الشهادات والقصص من شهود العيان والجنود الذين شاركوا في الأحداث. وأشار إلى أن قناة الوثائقية تسعى لتقديم محتوى متنوع طوال العام، ليس فقط خلال الاحتفالات باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر، بل طوال السنة.