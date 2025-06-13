10 سيارات إطفاء تكافح حريق مصنع مكرونة في أوسيم.. صور

تكافح ١٠ سيارات من قوات إطفاء الجيزة حريق هائل اندلع داخل مصنع مكرونة في قرية برطس بمدينة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا باندلاع حريق هائل في مصنع بمدينة أوسيم، انتقلت على الفور قوات الشرطة لفرض كردون أمني بمحيط الحريق ومنع حدوث إصابات بين الأهالي ودفعت قوات الحماية المدنية بـ ١٠ سيارات للسيطرة على النيران.

وأشار الفحص الأولى إلى أن الحريق نشب داخل مصنع مكرونة بقرية برطس في مدينة أوسيم وتجابه قوات الدفاع المدني النيران لإخمادها ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

ومازالت عمليات الإطفاء جارية وتولى المختصون من شركتي الغاز والكهرباء بفصل الغاز والتيار الكهربائي عن المنطقة لمنع وقوع كارثة.