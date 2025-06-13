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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخرباوي: ثورة 30 يونيو لحظة فاصلة أنقذت الدولة المصرية

الدكتور ثروت الخرباوي
الدكتور ثروت الخرباوي
محمود محسن

أكد الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، أن جماعة الإخوان كانت تخطط لإنشاء جيش موازٍ للجيش المصري، بالتعاون مع قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني، الذي وضع لهم تصوّرًا لبناء جيش عقائدي ديني بديل، مشيرا إلى أن المخطط شمل استقدام إرهابيين إلى سيناء، وإنشاء ما يُعرف بجيش العصابات، وهو ما تكشف لاحقًا في قضايا مثل هشام عشماوي وعماد عبد الحميد.

وقال ثروت الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن  ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد انتفاضة شعبية ضد حكم الإخوان، بل كانت لحظة فاصلة أنقذت الدولة المصرية من السقوط في قبضة تنظيم سعى لتحويل مصر إلى دولة إخوانية شاملة، تبدأ بمرحلة التمكين الأولى وتنتهي بمحو مؤسسات الدولة وإنشاء بدائل موازية.

وتابع المفكر السياسي، أن وثائق التنظيم السري التي وُجدت مع محمد كمال، قائد الجناح المسلح للإخوان، تضمنت خططًا متكاملة لإطلاق حرب عصابات ضد الجيش المصري في سيناء، اقتداءً بتجارب أفغانستان، الجزائر، وفيتنام.

وأشار ثروت الخرباوي إلى أن ثورة 30 يونيو غيّرت المسار تمامًا. لولاها ما كنا الآن نتحدث بحرية عن ما جرى، بل كنا في مكان آخر، تحت سلطة نظام لا يعترف بالدولة الوطنية.

ثروت الخرباوي الجماعة قاسم سليماني الحرس الثوري الإيراني جيش عقائدي

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