ثروت الخرباوي: جماعة الإخوان كانوا يخططون منذ تأسيسهم لإقامة دولة داخل الدولة

أكد الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، أن جماعة الإخوان كانت تعتبر نفسها دولة حقيقية، لها أقسام خاصة بالطلاب، والنقابات، والمرأة، والعمال، وحتى الأجهزة الأمنية والتنظيم المسلح.

وقال ثروت الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن تنظيم الإخوان لم يكن يومًا مجرد جماعة دعوية أو سياسية كما حاولوا تسويق أنفسهم، بل كانوا يخططون منذ تأسيسهم لإقامة دولة داخل الدولة.

إحلال مؤسساتهم محل مؤسسات الدولة القائمة



وتابع المفكر السياسي، أن جماعة الإخوان سعت لأن تملك مؤسسات بديلة، وجيشًا موازيًا، وتنظيمًا سريًا مسلحًا، بهدف الوصول لمرحلة التمكين الكامل ثم إحلال مؤسساتهم محل مؤسسات الدولة القائمة.

