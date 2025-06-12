مستحملش الفرحة.. أب يحتضن ابنته يوم زفافها ويفارق الحياة

شهدت مدينة المحلة بمحافظة الغربية حالة من الحزن بسبب وفاة أب يوم زفاف ابنته والذي توفى أثناء احتضان ابنته وتسليمها لعريسها.

وأفادت مصادر مقربة من أسرة العروسين بأن وفاة الأب جاء نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية داخل إحدى قاعات القرى السياحية بطريق "طنطا - المحلة" بعدما حضر الأهل والأحباب للاحتفال بزفاف فتاة شابة عشرينية عقب تخرجها في الجامعة تزامنا مع لحظات الفرحة والموسيقى والزغاريد.

وعند صعود العروس إلى المسرح لتحية الحضور، تقدم والدها ليبارك لها ويشاركها فرحتها، في لحظة اختلطت فيها دموع الفرح والسعادة.

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