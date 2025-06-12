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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة
نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة
ياسمين بدوي

زفت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة خبرا ساراً بشأن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس

حيث أكدت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس سوف تظهر قريباً

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس سوف تظهر أولا من خلال خدمتي المتحدث الآلي و 0900 مقابل دفع رسوم ، ثم تظهر بعد ذلك من خلال رابط مجاني على موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس 

يمكن ترقب ظهور رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس على موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة من خلال الضغط على https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory 

ومن المقرر أن يتم تفعيل رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس على موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة من خلال الضغط على https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory ، بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات

 نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس .. خطوات الاستعلام

  • ادخل على رابط  نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس من خلال الضغط على https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory
  • ادخل رقم الجلوس بشكل صحيح
  • اضغط على عرض النتيجة

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس

ويتولى مسئولية اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلال أيام 

وبعد اعتماد  نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس من المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، يصدر بيانا رسميا من كلا من محافظة الجيزة و مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، للكشف عن تفاصيل اعتماد  نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس 

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