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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

بعد 14 سنة على رحيله.. حسن الأسمر يعود في دويتو “أغلى من عينيا” مع ابنه هاني

دويتو حسن الأسمر وابنه
دويتو حسن الأسمر وابنه
مروج حسني

أعلن الفنان هاني الأسمر، نجل الفنان الراحل حسن الأسمر، عن استعداده لطرح دويتو غنائي يجمعه بوالده بعد 14 عامًا من وفاته، تحت عنوان “أغلى من عينيا”.


 الأغنية من كلمات أحمد شتا، ألحان محمود الخيامي، وتوزيع ياسر ماجد، وهي من إنتاج محمد العشري.

وكان حسن الأسمر قد سجل الأغنية قبل رحيله، لكنها لم تُطرح في ذلك الوقت، ليقرر هاني إعادة توزيعها وإضافة صوته بجانب صوت والده.

يُذكر أن الفنان حسن الأسمر رحل عن عالمنا عام 2011، وترك إرثًا غنائيًا كبيرًا، ويُعد هذا الدويتو بمثابة تحية وفاء لصوته وتاريخه الفني.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

حسن الأسمر هاني الأسمر أغلي من عينيا دويتو ابن حسن الأسمر

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