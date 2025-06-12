بعد 14 سنة على رحيله.. حسن الأسمر يعود في دويتو “أغلى من عينيا” مع ابنه هاني

أعلن الفنان هاني الأسمر، نجل الفنان الراحل حسن الأسمر، عن استعداده لطرح دويتو غنائي يجمعه بوالده بعد 14 عامًا من وفاته، تحت عنوان “أغلى من عينيا”.



الأغنية من كلمات أحمد شتا، ألحان محمود الخيامي، وتوزيع ياسر ماجد، وهي من إنتاج محمد العشري.

وكان حسن الأسمر قد سجل الأغنية قبل رحيله، لكنها لم تُطرح في ذلك الوقت، ليقرر هاني إعادة توزيعها وإضافة صوته بجانب صوت والده.

يُذكر أن الفنان حسن الأسمر رحل عن عالمنا عام 2011، وترك إرثًا غنائيًا كبيرًا، ويُعد هذا الدويتو بمثابة تحية وفاء لصوته وتاريخه الفني.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.