6 حيل .. احم نفسك من أضرار الضغط المنخفض في الصيف

يعد ضغط الدم المنخفض من أكثر المشكلات الشائعة بين جميع الأعمار وتزداد حدة فى فصل الصيف.

ونكشف لكم فى هذا التقرير أهم تغييرات نمط الحياة لمرضى ضغط الدم المنخفض وذلك وفقا لما جاء فى موقع “narayanahealth”.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة

من المعروف أن تناول وجبات أصغر وأكثر تكرارًا يساعد في علاج انخفاض ضغط الدم وذلك لأن الوجبات الصغيرة والمتكررة تُقلل من الفترات الفاصلة بين الوجبات، كما تُشبع الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة، مما يُقلل من احتمالية انخفاض ضغط الدم، مقارنةً بالوجبات الأكبر والأثقل.



زيادة تناول الملح

يُعدّ تناول الملح علاجًا مضمونًا لانخفاض ضغط الدم في المنزل ويحتوي الملح على الصوديوم، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في ضغط الدم، يُعدّ تناول كميات أكبر من الصوديوم حلاً جيدًا، لذا فإن تناول المزيد من الملح يُساعد في رفع ضغط الدم.



ارتدِ جوارب ضاغطة

دورها هو تقليل كمية الدم المتجمعة في أسفل الساقين، وتسهيل توزيعه في جميع أنحاء الجسم كما أنها تساعد على تخفيف الضغط والألم الناتج عن دوالي الأوردة.



لا تنهض أو تتحرك بسرعة



أي حركة مفاجئة أو سريعة قد تُسبب مشاكل لمن يُعاني من انخفاض ضغط الدم وعلى سبيل المثال، قد يُسبب الجلوس أو الوقوف بسرعة الشعور بالدوار أو الدوخة، أو حتى الإغماء.



ابتعد عن الكحول

يمكن للكحول أن يسبب انخفاض ضغط الدم، لذلك إذا كنت تعاني بالفعل من انخفاض ضغط الدم، يجب عليك تجنب أي نوع من المشروبات الكحولية.



كمية كافية من الماء

الماء على زيادة حجم الدم، ويقلل من احتمالية الإصابة بالجفاف وكلاهما يساعد على رفع ضغط الدم.