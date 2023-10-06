طائرة خاصة.. تفاصيل جديدة قبل خوض منتخب مصر وديتي زامبيا والجزائر

تغادر بعثة منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلي دولة الإمارات استعدادا لمواجهة منتخبي زامبيا والجزائر وديا خلال معسكر شهر أكتوبر الجاري.

ويخوض منتخب مصر الوطني مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر المقرر لهما يومي 12 و16 أكتوبر الجاري على ملعب استاد هزاع بن زايد.

ويستعد منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 وتصفيات كأس العالم 2026.

ووفقا لمصدر داخل اتحاد الكرة فإن منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا لن يخوض أي تدريبات في القاهرة على أن يبدأ تدريباته على أحد الملاعب في الإمارات.

وتابع: منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا سيخوض أول تدريب يوم الثلاثاء القادم في الإمارات استعدادا لخوض وديتي زامبيا والجزائر.

واستطرد: تم الاتفاق داخل اتحاد الكرة على سفر بعثة منتخب مصر الوطني إلي مدينة أبوظبي في الإمارات عبر طائرة خاصة.

طرح تذاكر وديتي منتخب مصر أمام زامبيا والجزائر

أعلن مجلس أبو ظبى الرياضى، طرح تذاكر مباراتى منتخب مصر الوديتين أمام زامبيا والجزائر المقرر لهما يومى 12 و16 أكتوبر الجاري خلال معسكره بالعين على استاد هزاع بن زايد، في إطار برنامج تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 في كوت ديفوار يناير المقبل.

وتحتضن العاصمة الإماراتية أبوظبي، المعسكر التدريبي للمنتخب المصري لكرة القدم، خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر الجاري بمدينة العين، وذلك في إطار التعاون القائم بين اتحاد الكرة المصري ومجلس أبو ظبي الرياضي.



واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على توفير طائرة خاصة للمنتخب الأول للتوجه إلى الإمارات، حيث يخوض المنتخب مباراتين وديتين خلال معسكره فى العين باستاد هزاع بن زايد، الأولى أمام منتخب زامبيا 12 أكتوبر، والثانية أمام الجزائر 16 من الشهر نفسه، فى إطار برنامج تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تقام فى كوت ديفوار وتنطلق 13يناير المقبل.



ويعقد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، اجتماعات مكثفة إلى جانب حضوره عدداً كبيراً من مباريات الدوري لمتابعة جميع اللاعبين قبل الاستقرار على القائمة الخاصة بمعسكر أكتوبر وتحقيق نتائج جيدة قبل خوض مباراتي شهر نوفمبر أمام جيبوتي وسيراليون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

