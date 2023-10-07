بولندا تنتخب برلمانها الجديد 15 أكتوبر.. تفاصيل

ستصوت خامس أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان في انتخابات محورية يوم الأحد 15 أكتوبر، والتي ستتردد نتائجها غربًا عبر الاتحاد الأوروبي، وشرقًا إلى أوكرانيا التي مزقتها الحرب ، وعبر المحيط الأطلسي؛ حيث سيراقب البيت الأبيض ألانتخابات وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

قد يشهد التصويت في نهاية الأسبوع المقبل فوز حزب القانون والعدالة الشعبوي الحاكم (المعروف باسمه المختصر البولندي، PiS)، بولاية ثالثة غير مسبوقة على التوالي.

لكن الانتخابات متقاربة إلى حد خطير؛ إذ أصبح ائتلاف المعارضة الموحد على مسافة قريبة من أخذ السلطة، في حين أن النتيجة الغامضة يمكن أن تفتح الباب أمام اليمين المتطرف للاستفادة منه.

من المقرر أن تصوت بولندا في الخامس عشر من أكتوبر لانتخاب برلمانها الجديد، ويأمل حزب القانون والعدالة الذي يحكم حاليا بدعم من بعض الأحزاب الشعبوية الأصغر حجما ــ في الفوز بولاية ثالثة على التوالي وتشكيل الحكومة المقبلة للبلاد.

ويعارضها ائتلاف من أحزاب الوسط بقيادة دونالد تاسك، رئيس وزراء بولندا السابق والرئيس السابق للمجلس الأوروبي.