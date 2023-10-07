ما حقيقة اتساع ثقب الأوزون؟.. أستاذ اقتصاديات بيئة يجيب

أجاب الدكتورعلاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة عن سؤال: " ما هي حقيقة اتساع ثقب الأوزون بصورة مخيفة؟، قائلًا إن أحد الأقمار الصناعية الخاصة برصد الظواهر البيئية اكتشفت أن هناك استنفاذ كبير في طبقة الأوزون في الجزء الجنوبي من العالم.



وأضاف “سرحان” عبر تقنية “زووم” ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن بعض الأوقات تقل طبقة الأوزون في بعض المناطق من العالم ومن ثم تعاود الزيادة مرة أخرى، موضحًا أن طبقة الأوزرن تستنفذ في هذه الأوقات بسبب التغيرات في درجات الحرارة.







وأشار أستاذ اقتصاديات البيئة إلى أنه سيتم عمل رصد ومراقبة من أجل معرفة هل تلتئم هذه المنطقة على شهر ديسمبر أم أنه سيتم اتباع إجراءات إضافية من أجل إرجاعها مرة أخرى لسابق عهدها.