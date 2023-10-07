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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقة إيقاف صرف المقررات التموينية منتصف أكتوبر الجاري.. تفاصيل

البطاقات التموينية
البطاقات التموينية

نقل، الإعلامى هيثم سعودي، بنشرة الأخبار، بفضائية الدى أم سي، بيانا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث  ينفي مجلس الوزراء شائعة وقف المقررات التموينية منتصف شهر اكتوبر الجاري، نتيجة إجراء تحديث لنظام على ماكينات صرف السلع.

جميع السلع متوفرة بكافة الأسواق والمجمعات الاستهلاكية

 

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة التموين أكدت انتظام صرف المقررات التموينية حتي نهاية الشهر لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون إيقاف، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم مع انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يوميا بكافة الاسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية بقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وكذلك توافر مخزون استراتيجي لها يكفي لمدة أشهر مقبلة.

وتناشد وزارة التموين المواطنين بعدم الأنسياق وراء مثل تلك الشائعات.

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