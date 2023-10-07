توفير تقاوي القمح ذات المواصفات الجيدة والإنتاجية المرتفعة في الوادي الجديد

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه تم توفير كميات من تقاوى القمح ذات المواصفات الجيدة والإنتاجية المرتفعة بهدف زيادة العائد الاقتصادي للمزارع.

وقال إن التقاوى متوفرة بإدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية، وفي الإدارة الزراعية بسعر 550 جنيها للشيكارة الواحدة، مشيرا إلى السعى دائما إلى توفير كميات من التقاوى ذات الإنتاجية العالية التى تتناسب مع طبيعة التربة والمناخ بالمحافظة.



وأشار المرسي إلى أنه تم الاستعداد لموسم الزراعة الشتوي وذلك من خلال توافر التقاوى والأسمدة بالجمعيات الزراعية وتوفير الإرشادات المختلفة للمزارعين وطرق ومواعيد الزراعة السليمة للمحاصيل المختلفة.