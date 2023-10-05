باحثان في جامعة الوادي الجديد ضمن قائمة أفضل 2٪؜ من علماء العالم

أعرب الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد عند مدى سعادته بإدراج أسماء اثنين من أساتذة جامعة الوادى الجديد ضمن قائمة أفضل ٢٪؜ من علماء العالم الأكثر استشهادا وتأثيرا على مستوى العالم طبقاً لتصنيف جامعة ستانفورد الامريكية لعام ٢٠٢٣.



فقد تم إدراج أسماء كل من :

أ.د/احمد فاروق الحسيني(الأستاذ بكلية العلوم- قسم الكيمياء- غير العضوية النانوية)

أ.د/ محمد ربيع عيد( الأستاذ المساعد بكلية العلوم - قسم الرياضيات - الرياضيات التطبيقية)



ويذكر طنطاوى أن هذا يُعد إنجازا علمياً جديداً يُضاف إلى إنجازات جامعة الوادى الجديد فى مجال البحث العلمي، حيث يضم هذا التصنيف أكثر من ١٦٠ ألف باحث من بين أكثر من ٨ مليون باحث أكاديمي نشط حول العالم، ويعتمد تصنيف جامعة ستانفورد الامريكية على عدد الاستشهادات الكلية والنوعية فى كل تخصص وعدد الاستشهادات من المراجع والأبحاث المرجعية والكتب وعدد الأبحاث التى تم تحكيمها دوليًا وعالميًا.

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