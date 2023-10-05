محافظ الوادي الجديد يشهد البطولة الأفريقية لرماية المسدس والبندقية بمدينة مصر الأولمبية

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، فعاليات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية، المُقامة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 راميا ورامية من 15 دولة أفريقية.

يحضر البطولة اللواء حازم حسني رئيس الإتحادين المصري والأفريقي للرماية، واللواء أيمن الجرجاوي رئيس نادي الرماية بميادين مصر الدولية للألعاب الأوليمبية.



وأشاد المحافظ خلال تفقده ميادين الرماية بالمدينة، بالمستوى العالمي المتميز لمنشآت المدينة الرياضية، وأداء الرماة المصريين خلال البطولة. مشيرًا إلى التعاون المثمر بين المحافظة والإتحاد؛ لدعم رياضة الصيد والرماية والنهوض بالألعاب الرياضية المختلفة على أرض المحافظة.