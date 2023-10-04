دورة عن الإسعافات الأولية بمراكز الشباب في الوادي الجديد

أعلن بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أنه نظمت إدارة التنمية الشبابية بمديرية الشباب والرياضة في الوادي الجديد، دورة “الإسعافات الأولية والإنقاذ” بمشاركة 25 شابا وفتاة من أعضاء فرق الجوالة وأعضاء مراكز الشباب، بمركز شباب مدينة الخارجة، مؤكدا أن ذلك في ضوء وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

وقال، أنه تم تنفيذ تدريبات للمشاركين واختبارات مبدئية من إعداد مدربين ومعلمين السباحة، في ظل أهمية الدورات التدريبية للإسعافات الأولية للشباب، وإكساب أعضاء أندية التطوع المهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الإسعافات الأولية التي تساعد في إنقاذ حياة المصاب، والحد من المضاعفات التي يتعرض لها نتيجة الإصابة.

وأشار إلى ضرورة نشر ثقافة الممارسة الرياضية بين الشباب والإستفادة بما يعود عليهم بالنفع من إكتساب مهارات للتعامل مع المواقف المختلفة.