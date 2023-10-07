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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ10 لاعبين.. الزمالك يتأخر بهدف أمام البنك الأهلي في الشوط الأول بخطأ فادح

لاعبو نادي الزمالك
لاعبو نادي الزمالك

إنتهى الشوط الأول بتقدم البنك الأهلي أمام الزمالك بهدف في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة في الجولة الـ3 من منافسات دوري نايل.

وسجل كريم بامبو هدف البنك الأهلي في الدقيقة 54 بخطأ فادح من محمد صبحي.

الزمالك يبدأ بالضغط

وبدأ الزمالك بالضغط المتواصل على لاعبي البنك الأهلي فى وسط الملعب من أجل ارباكهم وإحراز هدف مبكر. 

وشكل الزمالك العديد من الهجمات الخطيرة ولكن لم يوفق فى إنهاء الهجمة.

وتلقى محمد عواد بطاقة حمراء في الدقيقة 47 بعد منعة من إنفراد تام للبنك الأهلي.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى : محمد عواد

الدفاع : محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

الوسط : أحمد فتوح - نبيل عماد - أحمد سيد "زيزو" - عمر جابر

الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي - حمزة المثلوثي - حاتم سكر - مصطفى الزناري - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - ناصر منسي.

تشكيل البنك الأهلي

في حراسة المرمي: محمد أبو جبل

في خط الدفاع: أيمن أشرف - سعيدو سيمبوري - محمد بسيوني - اسحاقو يعقوبو

في خط الوسط: محمد فتحي - احمد مدبولى - أحمد النادرى - محمود قاعود

في خط الهجوم: كريم بامبو - أسامة فيصل

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