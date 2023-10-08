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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة اقتصادية: الدولة المصرية أقامت مشاريع ساهمت في خفض نسب البطالة|فيديو

المشروعات القومية
المشروعات القومية

أكدت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية ساهمت في خفض معدلات البطالة، وارتفاع نسبة تشغيل الشباب.

الدولة المصرية تعمل على إتاحة فرص عمل للمرأة في كل المجالات

وأضافت حنان رمسيس، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  أن الدولة المصرية تعمل على توجيه الخريجين لسوق العمل، وهو ما يحسن من الوضع الاقتصادي للدولة، مؤكدة أن  مصر تهتم بتوجيه العمالة للداخل والخارج.

وأشارت الدكتورة حنان رمسيس الخبير الاقتصادية، إلى أن هناك أشغال معينة في الخارج يشغلها المصريين، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تعمل على إتاحة فرص عمل للمرأة في كل المجالات، بالإضافة إلى الاهتمام بالتشريعات التي تحسن من بيئة العمل.

 

الدولة المصرية البطالة حنان رمسيس الوضع الاقتصادي معدلات البطالة

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