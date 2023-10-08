عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال تفقده المدارس.. محافظ الجيزة يكلف بإجراء جولات للطلاب لتفقد المشروعات القومية

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجولة صباح اليوم الأحد على عدد من المدارس بنطاق المحافظة تفقد خلالها سير العمل باليوم الدراسى بنطاق المدارس وإطمأن على إنتظام استقبال الطلاب وجداول دخول وخروج مختلف المراحل الدراسية لمنع التكدسات أو التدافع.


استهل محافظ الجيزة جولته بحضور طابور الصباح بالمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية للبنين حيث شهد المحافظ فقرات الإذاعة المدرسية والعروض والأنشطة الصباحية لطلاب المدرسة.

وأكد المحافظ خلال كلمة ألقاها للطلاب على إهتمام الدولة المصرية وقيادتها بمنظومة التعليم وضرورة إهتمام كل منهم بالتميز الدراسى لإستثمار الفرص التى تتيحها الدولة للشباب من تقلد للمناصب القيادية بمختلف المواقع.


وشهد المحافظ أحد الأنشطة الطلابية داخل فصول المدرسة حول انتصارات أكتوبر مشيراً إلى أهمية توعية الطلاب ببطولات القوات المسلحة خلال حرب 6 أكتوبر وتنمية وعيهم لزيادة روح الإنتماء لديهم. 


كما تفقد المحافظ عدد من الفصول الدراسية بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات بالدقى وتحاور خلالها مع عدد من الطالبات وإستمع للمشكلات التى تواجههم بالمنظومة التعليمية وبمحيط مقار سكنهم، مؤكداً لهم على حرص أجهزة المحافظة على رفع كفاءة كافة الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات وتنفيذ الدولة للعديد من المشروعات لتحقيق الحياة الكريمة لهم .


وكلف المحافظ نائبه لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة بالتنسيق مع مدير مديرية التربية والتعليم لتنظيم رحلات ميدانية للطلاب لتفقد المشروعات القومية المنفذة والجارى تنفيذها بنطاق المحافظة لتعريفهم بحجم الإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع.


وخلال متابعته لسير العملية الدراسية بمدرسة المدينة الجامعية النموذجية المشتركة بالدقى حرص المحافظ على التأكيد على الطلاب بضرورة تحرى صحة الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الإجتماعى وعدم الإنسياق وراء الشائعات، موجهاً مدير مدير التربية والتعليم بالجيزة بضرورة تخصيص حصة دراسية للحديث مع الطلاب حول الشئون العامة وشرح مجهودات الدولة الخاصة بالمشروعات القومية وجهود التنمية والإستماع لإستفساراتهم والرد عليه. 


وشدد راشد على مدير مديرية التربية والتعليم بالمتابعة الدورية وتكليف مديرى الإدارات التعليمية بمتابعة إنتظام اليوم الدراسى وتسكين مشرفى الأدوار يومياً لتأمين حركة الطلاب داخل المدارس حفاظاً على سلامتهم ورفع كفاءة الحدائق الداخلية، مع مراعاة توفير الدعم اللازم للوحدات الصحية بكل مدرسة وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية اللازمة إستعداداً لأى طارئ مشيراً إلى تكثيف جهود التنسيق المشترك بين الأحياء والإدارات التعليمية وإدارات المدارس لتنظيم عمليات دخول وخروج الطلاب وتيسير الحركة المرورية بمحيط المدارس ومنع الإشغالات والتعديات ورفع المخلفات بمحيطها أولاً بأول. 


 

IMG-20231008-WA0009
IMG-20231008-WA0009
IMG-20231008-WA0015
IMG-20231008-WA0015
IMG-20231008-WA0025
IMG-20231008-WA0025
IMG-20231008-WA0012
IMG-20231008-WA0012
IMG-20231008-WA0011
IMG-20231008-WA0011
IMG-20231008-WA0010
IMG-20231008-WA0010
IMG-20231008-WA0013
IMG-20231008-WA0013
IMG-20231008-WA0016
IMG-20231008-WA0016
IMG-20231008-WA0019
IMG-20231008-WA0019
IMG-20231008-WA0017
IMG-20231008-WA0017
IMG-20231008-WA0024
IMG-20231008-WA0024
IMG-20231008-WA0020
IMG-20231008-WA0020
IMG-20231008-WA0018
IMG-20231008-WA0018
IMG-20231008-WA0023
IMG-20231008-WA0023
IMG-20231008-WA0022
IMG-20231008-WA0022
IMG-20231008-WA0021
IMG-20231008-WA0021
IMG-20231008-WA0014
IMG-20231008-WA0014
IMG-20231008-WA0002
IMG-20231008-WA0002
IMG-20231008-WA0003
IMG-20231008-WA0003
IMG-20231008-WA0006
IMG-20231008-WA0006
IMG-20231008-WA0008
IMG-20231008-WA0008
IMG-20231008-WA0007
IMG-20231008-WA0007
IMG-20231008-WA0004
IMG-20231008-WA0004
IMG-20231008-WA0005
IMG-20231008-WA0005
IMG-20231008-WA0000
IMG-20231008-WA0000
IMG-20231008-WA0001
IMG-20231008-WA0001
أحمد راشد محافظ الجيزة الإذاعة المدرسية التعليم بالجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المشروعات القومية المنظومة التعليمية تنمية المجتمع وخدمة البيئة حركة المرور رفع المخلفات طلاب المدرس مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية مديرية التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

عاجل.. القبض على فرد الشرطة مطلق النار على السياح الإسرائيليين بالإسكندرية

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

في حضور الخطيب.. شوبير يفجر مفاجأة حول فشل توقيع عقد جديد لموهبة الأهلي

بينهم ضباط كبار.. جيش الاحتلال ينشر أسماء ورتب صرعى عملية طوفان الأقصى

مصدر أمني يكشف حقيقة تصريحات صحيفة أجنبية عن الأوضاع في سيناء

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يشهد احتفالية مديرية الشباب والرياضة باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر

الجيزة: رفع 2125 طن تراكمات ومخلفات خلال حملات بحدائق الأهرام.. صور

بشبابها تحيا مصر.. مبادرة وطنية في 24 مركزا بالجيزة| شاهد

ضبط 2445 قضية تموينية للغش والتدليس والاحتكار في الجيزة

محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى أبو النمرس المركزي|شاهد

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

غدا.. قطع المياه لمدة 4 ساعات عن بعض مناطق هضبة الأهرام

نائب محافظ الجيزة تتابع انتظام العملية الدراسية بمدارس إمبابة وجنوب والهرم

ترشيحاتنا

بعد هجوم واسع لحركة المقاومة.. نداء عاجل من الهند لمواطنيها في تل أبيب

أول تعليق من محمد عواد بعد الفوز على البنك الأهلي

تلبية لطوفان الأقصى.. آلاف الأردنيين يتوجهون إلى فلسطين لمحاربة الاحتلال الإسرائيلي

الحقوا اشتروا.. الجنيه الذهب يفقد 400 جنيه.. وعيار 18 يحقق مفاجأة

لماذا لم يناد الله النبي محمد باسمه المجرد في القرآن؟ علي جمعة يوضح

الفريق فؤد عزيز غالي| حرر مدينة القنطرة في حرب أكتوبر..وكبد العدو خسائر كبيرة على خط برليف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الغيرة من الفرعون| جناح ليفربول يتجاهل محمد صلاح.. ورقم قياسي جديد بانتظاره

بفستان طاووس.. إلهام شاهين بكواليس مسلسل الفريدو تثير الجدل بالسوشيال ميديا| شاهد

شاهد| عارضة أزياء ترتدي فستان أنغام وتثير الجدل على السوشيال ميديا

طريقة عمل الحواوشي الإسكندرانى بخطوات سهلة

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن بعد التراجع.. فيديو

شكلها غريب.. دنيا بطمة تغير ملامحها بعملية تجميل جديدة .. فيديوجراف

محتاجة راجل في حياتي وبلبس مايوهات.. تصريحات نارية للفنانة انتصار |فيديو

لن تتوقع ماذا وجد أمامه.. مقطع فيديو مروع لسائق أثناء قيادته سيارته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ