خلي بالك.. علامات في اليد تكشف الإصابة بسرطان الثدي





يمكن أن يكون ألم اليد أحد أعراض سرطان الثدي، خاصة إذا انتشر السرطان في الغدد الليمفاوية ، وعادة ما يكون هذا النوع من الألم مزمناً ويمكن أن يكون ناتجاً عن السرطان نفسه .. و على الرغم من أن ألم اليد قد يكون مؤشراً على الإصابة بسرطان الثدي، إلا أنه ليس من الأعراض الشائعة فالكثير من النساء المصابات بسرطان الثدي كانوا يعانين من ألم في اليد بالإضافة إلى التورم وعلامات أخري.نستعرضها فى هذا التقرير حسب موقع Medicalxpress



اعراض سرطان الثدي على اليدين:

علاوة على ذلك من العلامات الشائعة من قبل مرضى سرطان الثدي العضلات والتيبس، . يمكن أن تكون كتل الثدي، والمناطق المسطحة على الثدي، علامات على وجود خطأ ما. لذا ضرورة ملاحظة أن هذه الأعراض يمكن أن تكون مرتبطة بحالات أخرى غير سرطانية. إذا واجهت أياً من هذه الأعراض.

تيبس المفاصل وانتقال الورم الخبيث من الثدي المصاب إلى العظام أو الدماغ،وخاصه عند الاستيقاظ من النوم

تعد حالات تندب راحة اليد مرتبطة بأورام خبيثة داخل الجسم. وهذه الظاهرة نادرة ولكنها تظهر قبل تشخيص الإصابة بالسرطان عادة.

بأن حوالي 90% من حالات تندب راحة اليد مرتبطة بأورام خبيثة داخل الجسم. وهذه الظاهرة نادرة ولكنها تظهر قبل تشخيص الإصابة بالسرطان عادة.

وتشير 35% من الحالات إلى الإصابة بألم في الايدي و11% من الحالات إلى الإصابة بسرطان الثدي

ويشير ظهور الندب المصحوبة بشواك أسود

اللون، إلى ضمور صبغة الجلد.

وعند حدوث تغير في النسيج دون تغير الصبغة، فإنه يشير عادة إلى الإصابة بسرطان الثدي كما تشير هذه الندب في بعض الأحيان إلى أورام خبيثة في الرأس أو المسالك البولية- التناسلية.

تنميل اليدين قد يشير إلى سرطان الثدي. وهذا يحصل عندما تتلف الخلايا السرطانية الأعصاب والأوعية الدموية في هذه المنطقة من الجسم.

يوصي الأطباء بعدم تجاهل أي تغير في راحة وجلد اليد، ومراجعة الطبيب الأخصائي لتشخيص السبب.

ويؤكد الأطباء على أن العديد من هذه الأعراض مرتبطة بأمراض أخرى. لذلك كلما كان تشخيص الإصابة بالسرطان مبكرا، ازدادت فرص الشفاء منه