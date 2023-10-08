عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خلي بالك.. علامات في اليد تكشف الإصابة بسرطان الثدي

اعراض سرطان الثدي
اعراض سرطان الثدي على اليدين

 



يمكن أن يكون ألم اليد أحد أعراض سرطان الثدي، خاصة إذا انتشر السرطان في الغدد الليمفاوية ، وعادة ما يكون هذا النوع من الألم مزمناً ويمكن أن يكون ناتجاً عن السرطان نفسه .. و على الرغم من أن ألم اليد قد يكون مؤشراً على الإصابة بسرطان الثدي، إلا أنه ليس من الأعراض الشائعة فالكثير من النساء المصابات بسرطان الثدي كانوا يعانين من ألم في اليد بالإضافة إلى التورم وعلامات أخري.نستعرضها فى هذا التقرير حسب موقع Medicalxpress


اعراض سرطان الثدي على اليدين:

علاوة على ذلك من العلامات الشائعة من قبل مرضى سرطان الثدي العضلات والتيبس،   . يمكن أن تكون كتل الثدي، والمناطق المسطحة على الثدي، علامات على وجود خطأ ما. لذا ضرورة ملاحظة أن هذه الأعراض يمكن أن تكون مرتبطة بحالات أخرى غير سرطانية. إذا واجهت أياً من هذه الأعراض.

تيبس المفاصل  وانتقال الورم الخبيث من الثدي المصاب إلى العظام أو الدماغ،وخاصه عند الاستيقاظ من النوم

تعد حالات تندب راحة اليد مرتبطة بأورام خبيثة داخل الجسم. وهذه الظاهرة نادرة ولكنها تظهر قبل تشخيص الإصابة بالسرطان عادة.

بأن حوالي 90% من حالات تندب راحة اليد مرتبطة بأورام خبيثة داخل الجسم. وهذه الظاهرة نادرة ولكنها تظهر قبل تشخيص الإصابة بالسرطان عادة.

وتشير 35% من الحالات إلى الإصابة بألم في الايدي و11% من الحالات إلى الإصابة بسرطان الثدي 
ويشير ظهور الندب المصحوبة بشواك أسود
اللون، إلى ضمور صبغة الجلد.

وعند حدوث تغير في النسيج دون تغير الصبغة، فإنه يشير عادة إلى الإصابة بسرطان الثدي كما تشير هذه الندب في بعض الأحيان إلى أورام خبيثة في الرأس أو المسالك البولية- التناسلية.

تنميل اليدين قد يشير إلى سرطان الثدي. وهذا يحصل عندما تتلف الخلايا السرطانية الأعصاب والأوعية الدموية في هذه المنطقة من الجسم.

يوصي الأطباء بعدم تجاهل أي تغير في راحة وجلد اليد، ومراجعة الطبيب الأخصائي لتشخيص السبب.

ويؤكد الأطباء على أن العديد من هذه الأعراض مرتبطة بأمراض أخرى. لذلك كلما كان تشخيص الإصابة بالسرطان مبكرا، ازدادت فرص الشفاء منه

سرطان الثدي ألم اليدين التنميل اليدين تصبغات اجلد ضمور الجلد السرطان الغدد الليمفاوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

رسميا.. إسرائيل تعلن حصيلة خسائرها البشرية من عملية طوفان الأقصى.. الرقم صادم

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

لتجاوز السيناريو المؤلم.. مصر وإيطاليا تبحثان مسارا للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

رسميا الوطنية للانتخابات تتسلم أوراق ترشح فريد زهران للرئاسة

صفقة استحواذ ضخمة وتوفير 9 مليارات دولار.. هل يفعلها قطاع البترول؟

أحداث مثيرة في الأهلي.. ورطة كهربا وصدمة السوبر الأفريقي وضم نجم بيراميدز

موضوعات متعلقة

دراسة تحذر: أدوية تخسيس متداولة تسبب مرضا خطيرا

طبيب الغلابة يتألم .. مواقف إنسانية لا تنسي للدكتور هاني الناظر

طبيب يكشف عن علاقة قوية بين السكر والإصابة بمرض خطير

برج القوس.. حظك اليوم الأحد 2023| فرصة جديدة في انتظارك

برج الحمل.. حظك اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023| أمورك على ما يرام

برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023| اتبع نظام غذائي صحي

برج الثور.. حظك اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023| طور من نفسك

4 أبراج تقع في حب الأصدقاء.. هل أنت منهم؟

ترشيحاتنا

حسين الشحات يحرز الهدف الثاني في شباك الإسماعيلي

وزير التعليم يشيد بحصول 500 طالب مصري على الدرجات النهائية بإختبارات ACT

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن موجة جديدة من الغارات الجوية على قطاع غزة

شاهد بكاء إمام عاشور بعد إصابته خلال مواجهة الأهلي والإسماعيلي

طوفان الأقصى.. ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 57

بيرسي تاو يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك الإسماعيلي بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 دقائق تحول هزيمة الريدز للتعادل..كيف حطم صلاح رقما قياسيا جديدا في البريميرليج

بملابس مختلفة للجيم.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها| شاهد

غير العسل والليمون.. طرق علاج احتقان الحلق

عايدة المغاوري: قصة تعيين أول كمسارية في مصر.. تفاصيل

فيديو

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

2000 مصاب.. طوفان الأقصى يزلزل تل أبيب وأعداد الأسرى ترعب قيادات إسرائيل

بطولة شريف سلامة.. موعد عرض مسلسل ورق التوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ