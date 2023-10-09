محمود فتح الله: انضمام رمضان صبحي للمنتخب مسألة وقت

قال محمود فتح الله المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز إن جميع مباريات الدورى هذا الموسم صعبة للغاية خاصة أن الكل لديه أهداف يسعى إلى تحقيقها مؤكداً أن فريقه حقق المطلوب بالفوز على إنبى بالجولة الثالثة.

أكد فتح الله خلال تصريحات تلفزيونية أنهم يثقون فى لاعبي بيراميدز والفريق يسير بصورة جيدة فى جميع البطولات.

لاعبا بيراميدز والمنتخب

وأوضح فتح الله أن أحمد سامي وعلى جبر لاعبا بيراميدز يستحقان التواجد فى صفوف المنتخب الوطنى بصفة مستمرة.

وكشف فتح الله أن رمضان صبحى يمتلك عقلية كبيرة وسيعود إلى مستواه وانضمامه إلى صفوف المنتخب الوطنى مسألة وقت.

ولم ينضم رمضان صبحي لبعثة منتخب مصر، التي ستغادر اليوم، الإثنين، إلى دولة الإمارات الشقيقة، استعدادا للمعسكر المقرر في أيام فيفا، في الفترة من ١٢ إلى ١٧ أكتوبر الجاري.

ويتخلل المعسكر وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري بدولة الإمارات، في إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.